Coppa Mediterraneo: Pieralisi oro nel fioretto

Grande momento per il Club Scherma Jesi, l’ennesimo nella gloriosa storia del club tra i più importanti e medagliati a livello mondiale. Nello scorso fine settimana è arrivato un oro alla Coppa del Mediterraneo under 23, che si è tenuta a Brindisi.

A vincere è stato Leonardo Pieralisi, che si è imposto nella gara del fioretto maschile, l’arma per eccellenza del club jesino. Bene però anche il Club Scherma Ancona che sempre nella stessa gara ha conquistato due bronzi con Raian Adoul e Alice Gambitta.

Negli stessi giorni hanno debuttato anche gli atleti della scherma under 14 che hanno combattuto a livello regionale e interregionale. Qui da segnalare, nelle competizioni svoltesi ad Ariccia con la partecipazione degli under 14 di Lazio, Marche e Abruzzo, Umbria, altre medaglie. Nelle gare di fioretto, come sempre la specialità da dove arrivano i risultati migliori, podio marchigiano con Mattia Renzi dell’Accademia Scherma Fermo nella categoria d’età RagazziAllievi, mentre i fiorettisti della provincia di Ancona sono arrivati decisamente più indietro, pur qualificandosi tra i piazzati. Il migliore è stato Alessandro Ippoliti del Club Scherma la Misericordia di Osimo, che è giunto al ventesimo posto precedendo il compagno di squadra Alessandro Cardinali, trentottesimo, a sua volta preceduto in trentacinquesima posizione pure da Matteo Olivi del Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia, club a sua volta legato alla scuola jesina perché fu fondato, nei sui ultimi anni di vita, dall’indimenticato maestro Triccoli, padre anche della scuola jesina e allenatore tra le altre di Giovanna Trillini e Valentina Vezzali. Jesi vince pure tra le donne con Maria Vittoria Trombetti davanti a Chiara Maltoni con l’anconetana Sami Regina al terzo posto.