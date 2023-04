Coppari migliora il record regionale

Sofia Coppari si migliora. La ragazza dell’Atletica Fabriano compie una nuova impresa nel lancio del disco. A Macerata la 18enne dell’Atletica Fabriano spedisce l’attrezzo a 50.78 migliorando di due metri esatti il record regionale di 48.78 stabilito l’anno scorso. Dopo aver già vinto il titolo italiano juniores nella stagione invernale, continua a crescere la giovane atleta allenata da Pino Gagliardi realizzando il minimo per gli Europei under 20 di Gerusalemme (fissato a 47.50) che si svolgeranno ad agosto. Notevole la sua serie in una gara con tre lanci oltre il personale, superato con le misure di 49.17 e 48.96. Lanci in evidenza al maschile nel giavellotto per il successo del campione italiano, l’ascolano Simone Comini (Atl. Biotekna) a 66.07. Nel lungo maschile Luca Peroni (Team Atl. Marche) atterra a 6.72 (+0.1) superando il compagno di squadra Lorenzo Falappa che salta a 6.71 (+1.0). Tra le donne l’allieva sangiorgese India Gray (Team Atl. Marche) sigla il primato personale outdoor con 5.48 (-0.2), al secondo posto Elisa Sireteanu (Sef Stamura Ancona) con 5.06 (+0.4).