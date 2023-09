Cordella illude la Jesina, Montecchio passa a Jesi

NA

1

KS MONTECCHIO GALLO

4

NA: Sansaro, Giovannini, Dentice, Machedon (1’ st Nazzarelli), Capomaggio T. Mazzarini (1’ st Grillo), De Stefano (36’ st Marcucci), Zandri (14’ st Pesaresi), Cordella (21’ st Ottaviani), Capomaggio R. Brega. All. Simone Strappini.

KS MONTECCHIO GALLO: Elizaj , Del Pivo, Notariale (41’ st Marta), Dominici G., Giunti, Paoli (32’ st Franca), Fabbri, Dominici E., Magnanelli (21’ st Barattini), Peluso (25’ st Mazzari), Torelli (14’ st Peroni). All. Simone Lilli.

Arbitro: Andrea Eletto (Macerata)

Reti: 15’ pt Cordella, 29’ pt Giunti, 10’ st Notariale, 24’ st E.Dominici, 42’ st Mazzari

Note: Un centinaio di spettatori; Angoli 8 a 2 per il Montecchio. Ammoniti: Machedon, Grillo, Paoli. Espulso (rosso diretto) 10’ st T. Capomaggio.

Si ferma a garadue del turno inaugurale il cammino della Jesina in Coppa Italia, un Montecchio solido e manovriero espugna senza colpo ferire il Comunale approdando con merito al secondo turno. Esordio dal primo minuto per la coppia gauchos Thiago e Polo Capomaggio, nelle fila ospite in campo l’ex di Jesina e Ancona Magnanelli. Assente il fantasista Belkaid (risentimento muscolare) Strappini manda in campo una Jesina in edizione baby con quattro under nell’undici iniziale, Lilli relega inizialmente in panchina i titolari Barattini e Peroni.

Il Ks prova subito a chiudere i conti, una serie di iniziative senza esito sull’out di destra affidate all’estro di Fabbri, al primo affondo la Jesina fa bingo: perfetta verticalizzazione di Sandri per Cordella, difensori statue di sale, controllo aereo e pallonetto che non da scampo a Elizaj. Proteste leoncelle al 26’ per l’atterramento sospetto di Cordella prima della micidiale reazione ospite: il pari è nell’aria e arriva puntuale alla mezz’ora, terzo angolo esterno, Sansaro respinge come può Giunti appostato al limite dell’area lascia partire il destro che si infila sotto la traversa.

Al’ 35 superbo intervento del numero uno jesino a smanacciare la punizione tagliata di Magnanelli dal vertice dell’area, ancora Sansaro decisivo sull’inzuccata ravvicinatissima a botta sicura di Fabbri. La gara va in archivio dopo 10’ del secondo tempo Notariale in zingarata sull’out di sinistra prende sul tempo i difensori infilando Sansaro da posizione defilata, al 25’ slalom di E. Dominici e sinistro imprendibile dai 16 metri, chiude la goleada Mazzari appoggiando in rete da due passi l’assist di Barattini.

Gianni Angelucci