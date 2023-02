Corinaldo a valanga su Macerata Sconfitte per Cus Ancona e Cerreto

Corinaldo a valanga sul Cus Macerata (9-0). Cus Ancona sconfitto dalla Buldog Lucrezia (1-3). Cerreto d’Esi travolto dalla Dozzese (2-12). Turno di riposo per il Futsal Ancona. A Corinaldo, ospite il fanalino di coda Cus Macerata, la gara dura solo un tempo, poi i padroni di casa dilagano. A segno Bacchiocchi, Pettinari e Bronzini (doppietta), Micci, Pianelli e Rotatori. Una vittoria che segna il quarto risultato utile consecutivo per i corinaldesi, ora a meno sette dalla zona playoff a nove giornate dal termine. Sabato trasferta a Imola in casa della seconda Dozzese. Ancora dentro al tunnel il Cus Ancona: a Posatora arriva la decima sconfitta consecutiva, questa volta ad opera del Lucrezia. Pur con le tante assenze, causa squalifiche e infortuni, gli universitari danno il massimo, soprattutto nel secondo tempo: Astuti realizza l’1-3 e da quel momento la squadra dorica crea diverse occasioni per andare a riacciuffare l’incontro. Nei minuti finali, un doppio palo colpito nella stessa azione può regalare un epilogo diverso ai padroni di casa, ma questo è lo sport. Gli universitari restano ancoràti al penultimo posto a +9 dai maceratesi, ultimi in classifica con due punti. Sabato il Cus Ancona andrà a far visita proprio al Cus Macerata. C’è qualcosa di buono nella pesante sconfitta del Cerreto d’Esi per mano della Dozzese: l’esordio del cerretano doc classe 2006 Tommaso Lippera.

Alice Mazzarini