Corinaldo agguanta il pareggio

Il 2023 debutta con l’ultima giornata del girone di andata. Il Corinaldo è l’unico a sorridere: a quattro secondi dalla fine agguanta un pareggio che ha il sapore di vittoria. Con un mezzo sorriso il Futsal Ancona: nonostante la sconfitta, si qualifica ugualmente alla Coppa Italia. Amarissimo l’ennesimo stop del Cus Ancona, arrivato ora al settimo risultato negativo consecutivo e al penultimo posto del girone. A Corinaldo, ospite il Cerreto d’Esi, stessi punti in classifica, succede di tutto e di più: sotto di quattro gol a uno, i padroni di casa reagiscono, trovando, a quattro secondi dal triplice fischio finale, un pareggio insperato. Il primo tempo è a favore degli ospiti, Jacchetti accorcia le distanze. Il secondo parziale si apre con un fulmineo +3 dei cerretesi: il poker è servito. Il Corinaldo non demorde, Bronzini segna il 2-4. A nove dal termine, dalla metà campo corinaldese spunta la carta del portiere di movimento e Pianelli dipinge un capolavoro: al 16’ riporta sotto i suoi, e allo scadere infiamma il palazzetto con il gol del 4-4. Dopo otto risultati positivi consecutivi, il Futsal Ancona esce sconfitto dal campo della Dozzese (8-3). "La Dozzese ha disputato l’intera sfida con il portiere di movimento –il post partita di mister Alejandro Perez –. Alcuni episodi, tra cui alcune decisioni arbitrali, e il fatto di non riuscire a risolvere la situazione del quinto di movimento ci hanno portato a perdere. Avevamo dei giocatori non al meglio, e questo ha influito perché in un campo 40×20 abbiamo pagato la panchina corta. La cosa importante, però è essere entrati in Coppa". Cus Ancona senza più alibi: travolto dalla Ternana (1-9), è atteso a un cambio di marcia già da sabato, prima giornata del girone di ritorno.

Alice Mazzarini