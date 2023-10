Corinaldo, buona la prima. Il Cus Ancona ci ricasca

Nella terza giornata, al terzo tentativo, il Corinaldo vince (in casa) la sua prima partita stagionale con il Cus Macerata (6-2). Prima sconfitta (in casa) per l’Audax Senigallia, che deve arrendersi al Sangiorgio (5-4). Appena rialzatosi, cade di nuovo: il Cus Ancona cede i tre punti al Recanati (6-5). Ancora a zero il Cerreto d’Esi, 3-2 a favore dell’Etabeta Fano. A Corinaldo arrivano i primi tre punti di stagione. Una gara non memorabile. Si va a riposo sul 4-0, nel secondo tempo il Cus Macerata prova ad alzare la testa, ma l’incontro ha già preso una direzione. Per i corinaldesi doppietta di Mancini, gol di Campolucci, Micci, Bacchiocchi e Bronzini. Giovanni Mancini: "Venivamo da due incontri dove gli errori hanno determinato il pareggio poi la sconfitta; con il Macerata, al contrario delle altre gare, abbiamo sì commesso degli errori, ma siamo stati bravi a non farli rientrare in partita." Sabato trasferta a Porto San Giorgio in casa del Sangiorgio, stessa squadra che impartisce il primo ko all’Audax 1970, facendola scendere dalla vetta. Il primo tempo è tutto dei sangiorgesi, da subito in campo con il portiere di movimento, mossa che li ripaga ampiamente, andando negli spogliatoi sull’1-5. Nel secondo tempo i senigalliesi non si danno per vinti, arrivando al 3-5 a sei minuti dal termine, riaprendo di fatto la gara, ma è la giornata del Sangiorgio che riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine (4-5). Sabato al Pala Panzini arriva l’Etabeta Fano. È proprio la squadra fanese, dopo una sfida che più equilibrata non si può, a prendersi i tre punti con il Chemiba Cerreto d’Esi. Per i cerretesi Leite e Pascolini. Di misura la sconfitta del Cus Ancona in casa del Recanati. Per gli anconetani in rete Gabella (doppietta), Panella, Quercetti e Ferjani. E proprio le due formazioni, quella del Cerreto e del Cus, si troveranno sabato a Posatora una di fronte all’altra. Altri risultati: Grifoni Spello-Spes 5-3, Rieti-Gadtch Perugia 1-1. Classifica 3°g. Grifoni, Recanati 9, Audax, Etabeta Fano, Sangiorgio 6, Corinaldo, Rieti 4, Cus Ancona, Spes 3, Gadtch 2, Cerreto d’Esi, Cus Macerata 0.

Alice Mazzarini