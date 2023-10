Corinaldo vince il derby. L’Ostra sola al comando

Il colpo della settimana nella quarta giornata di andata in Seconda Categoria lo firma nel girone C il Corinaldo che impone la prima sconfitta stagionale all’Olimpia Ostra Vetere, in precedenza sempre largamente vittorioso, in un entusiasmante derby: finisce 3-4 per la squadra ospite in rete con Lenci (due volte), Esposto e Baldassarri mentre ai rossoblù di casa non bastano il solito gol di Cavaliere, intramontabile classe 1980 ora capocannoniere con 5 reti, e la doppietta di Magagnini.

Ne approfitta l’Ostra che liquida 4-0 in casa l’OJ Falconara (doppietta Marchetti, Zupo, Olivi) per rimanere solo al comando con quattro vittorie in altrettante partite, unica squadra nei due gironi anconetani ancora a punteggio pieno. Valanga di gol nel girone D: 30 in 8 partite di cui 5 segnati dal Loreto (con Pigliacampo, Sanseverinati, Ghergho, Scoppa e ancora Pigliacampo) all’Osimo Stazione Five: loretani in testa appaiati all’Agugliano Polverigi, che espugna 0-2 il campo dell’Atletico Ancona e mantiene a sua volta il primato.

In coda la Giovane Offagna viene battuta 2-0 dal Piano San Lazzaro, al primo successo, rimanendo l’unica formazione ancora a quota 0, complice però la penalizzazione di un punto decisa in estate che ha in pratica tolto alla neopromossa l’unico pareggio conquistato sul campo in queste prime quattro giornate di campionato.

Quarta giornata. Girone C. Risultati. Cupramontana-Trecastelli Polisportiva 2-0; Leonessa Montoro-Terre del Lacrima 1-1; Monsano-Argignano 0-1: Olimpia Ostra Vetere-Corinaldo 3-4; Ostra Calcio-OJ Falconara 4-0; Palombina Vecchia-Le Torri 2-0; Rosora Angeli-Avis Arcevia 0-1; Serrana-Aurora Jesi 3-2. Classifica. Ostra Calcio 12; Avis Arcevia 10; Olimpia Ostra Vetere, Argignano 9; Serrana 7; Palombina Vecchia, Corinaldo, Monsano 6; Terre del Lacrima 5; Le Torri 4; Leonessa Montoro, Cupramontana, Aurora Jesi, Trecastelli Polisportiva 3; OJ Falconara 2; Rosora Angeli 1. Prossimo turno. Argignano-Palombina Vecchia; Aurora Jesi-Monsano; Corinaldo-Rosora Angeli: Le Torri-Serrana; Leonessa Montoro-Ostra Calcio; OJ Falconara-Cupramontana; Terre del Lacrima-Olimpia Ostra Vetere; Trecastelli Polisportiva-Avis Arcevia.

Girone D. Risultati. Atletico Ancona-Agugliano Polverigi 0-2; Candia Baraccola-Villa Musone 2-2; Colle 2006-Ankon Dorica 1-2; FC Osimo-SA Castelfidardo 2-3; Loreto-Osimo Stazione Five 5-0; Nuova Sirolese-GLS Dorica 4-1; Piano San Lazzaro-Giovane Offagna 2-0; San Biagio-Europa Calcio 4-0. Classifica. Loreto, Agugliano Polverigi 10; Nuova Sirolese, San Biagio, SA Castelfidardo 9; Ankon Dorica, FC Osimo, GLS Dorica 6; Villa Musone, Europa Calcio 5; Candia Baraccola, Osimo Stazione Five, Piano San Lazzaro 4; Colle 2006, Atletico Ancona 1; Giovane Offagna 0 (un punto di penalizzazione). Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Loreto; Ankon Dorica-FC Osimo; Colle 2006-Atletico Ancona; Europa Calcio-Candia Baraccola; Giovane Offagna-San Biagio; Osimo Stazione Five-GLS Dorica; SA Castelfidardo-Nuova Sirolese; Villa Musone-Piano San Lazzaro.

Andrea Pongetti