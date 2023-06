Corsa su strada, Silvia Luna sul podio

Ottimo risultato alla "Slow12Run" a Kranj in Slovenia per Silvia Luna del Grottini team. Nella gara di sei ore di corsa su strada strepitosa realizza la nuova migliore prestazione italiana femminile con 81,900 chilometri. Quattro ore, 23 minuti e 73 secondi di media. Stop solo a metà gara con qualche problema fisico per l’altra ultramaratoneta del Grottini Team Elena Fabiani. Un nome una garanzia di talento quello di Luna, 44 anni, residente a Sirolo: tesserata dal 2008 per Grottini team Recanati asd, si era piazzata all’ottavo posto alla 31esima edizione dei Campionati del mondo di 100 chilometri che si sono svolti il 27 agosto a Berlino. L’anconetana ha demolito il proprio personale, con un progresso di ben 24 minuti, dopo essere rimasta in linea con la tabella di marcia del record fino a pochi chilometri dal termine ed essere passata in testa tra le italiane già a metà gara.