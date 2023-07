Costanza, spogliatoio e resa La cessione divide i tifosi

Alessio Di Massimo verso il Gubbio, l’attaccante da dieci reti realizzate nella scorsa stagione con l’Ancona sembra pronto, infatti, a lasciare l’Ancona per trasferirsi in Umbria. Sul suo possibile passaggio, dovuto soprattutto all’ingaggio molto elevato, più che al rendimento del giocatore durante lo scorso campionato, il tifo biancorosso si divide, come testimoniano i tanti commenti lasciati dagli anconetani sulla pagina ’Ancona… Se Ne Parla’. Addirittura settanta i commenti in meno di 24 ore, equamente suddivisi tra chi sarebbe contento della partenza dell’attaccante e chi, invece no. Ecco la prova, le opinioni a favore vanno da Bruno – "mi viene di pensare che il giocatore abbia creato qualche scricchiolio nello spogliatoio a causa del suo contratto. Sul piano tecnico mi riservo di fare le mie considerazioni qualora venisse ceduto, valutando altresì chi verrà al suo posto" – a Max – "alla notizia del suo acquisto fui enormemente contento perché mi aspettavo grappoli di gol da lui. Purtroppo è stata un’enorme delusione" –, da Luca – "Nessuno, dico nessuno, della rosa dell’anno scorso è insostituibile. Se vendono ok, importante sostituirli nel modo migliore" – a un altro Luca – "Sarò controcorrente, ma giocava sì e no 30 minuti e poi smetteva. Faceva una partita buona e due no. Per me discontinuo. Nonostante abbia delle grandi qualità tecniche".

Ma anche analisi come quella di Massimo: "Le richieste di Donadel, le dinamiche dello spogliatoio, le occasioni che offre il mercato, la possibilità di cambiare in meglio e potrei continuare. Sono tutte cose che noi tifosi non sappiamo o sappiamo in parte. Dobbiamo migliorare il risultato dell’ultimo anno, e soprattutto abbiamo un nuovo allenatore. Non tutto quello che andava bene a Colavitto può andar bene a Donadel".

Poi, invece, quelli che non sono affatto contenti della sua probabile partenza, che vorrebbero vederlo ancora in biancorosso, ma anche quelli che pensano che quest’operazione in uscita nasconda l’intenzione di ridurre l’impegno economico da parte della proprietà. Si va da Lorenzo: "Anche fosse uno che gioca 30 minuti, è comunque uno che l’anno scorso a mezzo servizio è andato in doppia cifra, non si può tenere? Ci fa schifo? C’è una necessità illogica e frenetica di fare cassa e abbassare il monte ingaggi che mette paura", a un altro Lorenzo dai toni più pessimisti: "Ma perché ancora vi meravigliate? Preparateve ad un’altra stagione de m…", da Riccardo: "Semo apposto", a Marco: "Se è vero, darlo a una diretta concorrente è proprio una genialata".

Insomma, un’operazione di mercato che divide la tifoseria e che fa parlare di sé anche a Gubbio. D’altra parte lo scorso anno era successo con Delcarro, quest’anno potrebbe essere il turno di Di Massimo.

g. p.