Covisoc, il girone B è stato ridisegnato L’Ancona attende di conoscere le avversarie

Alessandria e Fermana promosse, bocciato invece il Siena: questi i pareri emessi dalla Covisoc nella giornata di ieri. Nessun problema, come da pronostico, per l’Ancona che ieri sera ha comunicato di aver ottenuto le licenze nazionali per partecipare al prossimo campionato di Lega Pro. Sia i criteri infrastrutturali, sportivi, organizzativi, e infine quelli legali, economici e finanziari, sono stati rispettati.

Tornando al club toscano, come rivelato dal presidente della Lega Pro Matteo Marani, non aveva nemmeno presentato la fideiussione: probabile, anzi quasi sicuro, che si vada quindi verso la riammissione nel Girone B del San Donato Tavarnelle, retrocesso dopo aver perso i playoff contro l’Alessandria. Proprio i grigi sono stati l’altra squadra rimasta sul filo del rasoio per tutta la giornata di ieri: nel pomeriggio, le insistenti voci che la davano già per spacciata, ma poi la notizia dell’accettazione della domanda. Al punto che anche il presidente Enea Benedetto si è voluto sfogare sui social: "Ennesima Fake news... ennesima smentita ufficiale... Questo è il succo della comunicazione Covisoc: ciò posto, la Covisoc ha ritenuto che, allo stato degli atti, risultano integrati i criteri legali ed economico-finanziari di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 67A del 9 novembre 2022 e non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 20232024. Da domani inizia una nuova stagione, io ed il mio socio Alain Pedretti continuiamo a lavorare garantendo stabilità e massima serietà".

Salva anche l’altra marchigiana del girone, la Fermana, anch’essa incerta fino all’ultimo. Questa la nota con cui il club canarino ha confermato la partecipazione al prossimo campionato: "La Fermana comunica che la Covisoc ha dato parere positivo alla domanda di iscrizione della Fermana al prossimo campionato di Serie C. La nota ufficiale è giunta alle ore 19,11 alla Pec della società. La Fermana sarà ai nastri di partenza della Serie C per il settimo anno consecutivo". Un bel sospiro di sollievo quindi per i tifosi gialloblù, che nell’ultimo mese hanno vissuto con la costante paura di una non iscrizione dovuta al consistente ridimensionamento del budget attuato dalla società (ecco il motivo per cui tarda ancora ad arrivare la consegna di mister Protti, ndr). Ammessa anche la Triestina. La sensazione è che, come l’anno scorso, ci vorrà un po’ di tempo prima che possa essere pubblicata la composizione dei gironi.

Gianmarco Minossi