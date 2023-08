Cresce l’attesa per la prima uscita Oltre 1.700 biglietti disponibili

Mercato a parte, l‘argomento che tiene maggiormente banco tra i tifosi anconetani in questi ultimi giorni d‘agosto, è quello relativo all‘esordio in campionato: la piazza dorica freme per poter finalmente vedere all‘opera i ragazzi di mister Donadel, che faranno il loro debutto sabato prossimo allo stadio comunale di Chiavari contro la Virtus Entella, una delle candidate alla vittoria finale. Un primo contatto con i giocatori, in realtà, i supporters biancorossi lo potranno avere mercoledì, in occasione della presentazione della squadra prevista al Passetto alle 21; presentazione alla quale (al contrario dell‘anno scorso) non prenderà parte il patron Tony Tiong, che raggiungerà il team direttamente il 2 settembre a Chiavari per assistere alla prima giornata di campionato. Per percepire quanto sia frenetica l‘attesa tra i tifosi, basta farsi un giro tra i gruppi sparsi sui social: tra entusiasmo alle stelle e qualche preoccupazione di troppo data da un calciomercato (sempre a detta dei tifosi) non troppo esaltante condotto dalla società, si capisce quanta voglia ci sia di lasciarsi alle spalle un‘estate fatta di tante voci e tornare al campo. In questo senso, la grande quantità di abbonamenti sottoscritta fino a questo momento (2100 le tessere staccata ad oggi) è un segnale tangibile di quanto il popolo anconetano frema dalla voglia di tornare a popolare i gradoni dello stadio Del Conero.

Anche la fiducia in mister Donadel, accolto con un comprensibile scetticismo inizialo lo scorso mese di aprile, è cresciuta giorno dopo giorno, alla luce soprattutto degli ottimi play-off disputati a maggio. La piena sintonia che il tecnico di Conegliano Veneto ha trovato con la società per quel che concerne il mercato, è un ulteriore elemento che conferisce fiducia nella tifoseria; e in tempi come questi, con club alle prese con sempre più evidenti problemi di natura economica che inficiano inevitabilmente sulla passione dei tifosi, non è sicuramente poco.

Così come non è di poco conto, per la squadra, iniziare una stagione sapendo di avere alla spalle un pubblico così visceralmente attaccato ai colori biancorossi. Intanto la Virtus Entella ha comunicato che i tifosi dell’Ancona potranno acquistare i biglietti del settore "Gradinata Nord" (1729 posti), al costo di 9 euro compresi i diritti di prevendita. La vendita sarà attiva da oggi alle ore 10 sino a venerdì 1 settembre alle ore 19 online su www.etes.it nonché presso tutte le rivendite Etes ed in particolare presso Computer New file, in corso Carlo Alberto. l giorno della partita non saranno in vendita i biglietti del settore "Gradinata Nord"; i tifosi potranno acquistare tagliandi in tutti gli altri settori dello stadio, se ancora disponibili. I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente; previo però il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

g. m.