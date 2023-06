Cresciuto nel vivaio del Milan Una presenza con Mihajlovic

Davide Mondonico nasce a Vimercate, il 25 maggio 1997. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, con i rossoneri compie tutta la trafila nel settore giovanile tra il 2006 e il 2016: nonostante non abbia mai firmato alcun contratto professionistico con la società meneghina, il 3 settembre 2015 ha collezionato una presenza in prima squadra, schierato da Sinisa Mihajlovic in occasione dell’amichevole contro il Mantova. Nel 2016 il passaggio all’AlbinoLeffe, in Serie C. Quest’anno ha collezionato 26 presenze, condite da sei ammonizioni, una doppia ammonizione e un’espulsione diretta. Difensore centrale alto 193 centimetri e di piede destro, è attualmente assistito dalla Football Star Agency e a breve farà rientro al Crotone per fine prestito: il suo contratto col il club calabrese è in scadenza il 30 giugno 2024 e il suo valore di mercato si aggira sui 200 mila euro. Tra gli allenatore che sono stati fondamentali per il suo percorso di crescita, Mondonico cita Marino Frigerio, che ha avuto all’inizio della sua esperienza nel settore giovanile del Milan e Omar Danesi, tecnico di quando giocava negli Allievi Nazionali, da cui sostiene di aver appreso molto dal punto di vista mentale.