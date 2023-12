Cus Ancona ai piani alti. Espugnata anche Macerata

La vittoria (la terza di fila) in casa del Cus Macerata spedisce il Cus Ancona al secondo posto. Al Pala Cervi di Macerata il testa a testa dura un tempo (3-3) poi gli anconetani accelerano fino al 4-6 finale (doppiette di capitan Astuti e Cristiani, gol di Quercetti e Ferjani).

Un momento positivo per gli universitari, con il team manager Carlo Ulivi che preferisce, però evitare facili entusiasmi: "La classifica per il momento non la dobbiamo guardare.

Si è creato un certo equilibrio, siamo nel momento più importante della stagione, e ora non è proprio il caso di fare voli pindarici, anche per il fatto che questo è un campionato molto equilibrato: basta fare due passaggi a vuoto che dalla zona playoff ci si ritrova a ridosso dei playout". Primo stop casalingo per il Corinaldo.

Gli uomini di Tonelli, nonostante le pesanti assenze quali Bacchiocchi, Pettinari e Pianelli, non riesce a trovare una via e, senza troppa convinzione, subiscono la vittoria del non irresistibile MSG Rieti (3-4 con doppietta di Micci e gol di Bronzini). E sabato c’è il Recanati. Stessa squadra che infligge all’Audax Senigallia la seconda sconfitta di fila.

Una sfida, quella al Pala Panzini, da subito in salita, con il primo tempo chiuso sull’1-4 e una squadra di casa irriconoscibile. Al rientro in campo un’altra Audax, ma è la giornata del Recanati, finisce 4-7 (doppietta Piersimoni, reti di Antronaco e Violini). Primo successo esterno per il Cerreto d’Esi in casa del Sangiorgio (5-7, tripletta di Leite, doppietta di Pascolini, gol di Cinconze e Carlopio). Altri risultati: Grifoni-Etabeta 6-4, Spes Rieti-Gadtch 4-5. Classifica 8°g. Grifoni 21, Cus Ancona 15, Recanati 14, Audax Senigallia, MSG Rieti, Etabeta Fano 13, Sangiorgio 12, Corinaldo 9, Gadtch Perugia 8, Spes, Cus Macerata 7, Cerreto d’Esi 6.

Alice Mazzarini