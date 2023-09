Cus Ancona e Audax Sant’Angelo si dividono la posta: sei reti e tanti spunti per i mister

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione di serie A, A2 e serie B. A fare da apripista la Coppa della Divisione, quest’anno aperta ai soli giocatori Under 23. Tre pari è il primo verdetto che giunge dal campo di Posatora tra le formazioni di serie B Cus Ancona e la neo promossa Audax 1970 S. Angelo, facenti parte del girone a tre insieme al Corinaldo. Sabato, al PalaCus, alla tripletta dell’anconetano Latini rispondono Federici, Toppi e Addate. "È stata l’opportunità per vedere all’opera i più giovani, non era facile per loro senza i punti di riferimento degli over 23 della prima squadra - dice il team manager Carlo Ulivi dopo la prima uscita del Cus -. Gara a tratti confusa, ma intensa, molte buone indicazioni, qualcosa da rivedere, in particolare sul piano mentale, ma ci può stare, alcuni di questi ragazzi erano alla prima esperienza. Per quanto visto in campo non posso che essere soddisfatto". Appagato anche Emanuele Chiarizia, tecnico dell’Under 23 senigalliese: "La prima uscita stagionale dei ragazzi è positiva. Potevamo chiudere la partita in due occasioni, purtroppo siamo stati fermati dai pali e abbiamo preso il gol del pareggio su una sfortunata deviazione del nostro difensore. Una nota speciale va fatta ai ragazzi del 2006 impegnati in campo, hanno retto alla grande pressione e ritmo di gioco. Per noi poter puntare su giovani promettenti è motivo di grande orgoglio. Complimenti anche al Cus, allenata da una delle coppie più esperte del panorama marchigiano".

Alice Mazzarini