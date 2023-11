Cus Ancona risale la china. Audax e Corinaldo stoppate

Un campionato che più equilibrato non si può. Dove una giornata puoi trovarti in zona retrocessione e quella dopo lottare per un posto playoff. Zitto zitto il Cus Ancona risale la china vincendo in casa con lo Spes Rieti per 6-5 (tripletta di Quercetti, doppietta di Gabella e gol di Latini). Stop per l’Audax Senigallia che, dopo aver battuto la capolista, cede i tre punti all’MSG Rieti (5-3, Piersimoni, Bikai, autorete). Il Corinaldo non riesce a ritrovare la via del successo (mancante dal 4 novembre) e dopo due pareggi ecco arrivare una sconfitta per mano della capolista Grifoni Spello (3-2, Campolucci e Bronzini).

Il Cerreto d’Esi perde la sfida con il Cus Macerata (2-6, Leite e Carlopio) rimando solo soletto a chiudere la classifica. "Una vittoria sofferta, sicuramente la più sofferta tra le quattro ottenute fino ad oggi", commenta il tecnico del Cus Ancona, Francesco Battistini. "È stata una partita davvero tosta, più di quanto immaginassimo, la Spes ci ha creato tante difficoltà. Una gara strana, perché si era messa subito bene, poi a un certo punto sembrava addirittura persa; invece, grazie a un finale di alta qualità, sia tecnico che caratteriale, siamo riusciti a tornare sopra e portare a casa i tre punti, e questo è l’aspetto più importante del weekend: oltre la classifica, che migliora, è stata proprio la reazione che la squadra ha avuto. Siamo consapevoli che il nostro campionato passa dal lavoro settimanale, l’unica possibilità che abbiamo per poter fare delle buone prestazioni il sabato: non possiamo prescindere dal faticare duro per ottenere risultati".

Altri risultati: Etabeta- Gadtch Perugia 5-3, Recanati-Sangiorgio 3-4. Classifica 7°g. Grifoni 18, Audax Senigallia, Etabeta Fano 13, Cus Ancona, Sangiorgio 12, Recanati 11, Rieti 10, Corinaldo 9, Spes, Cus Macerata 7, Gadtch 5, Cerreto d’Esi 3.

Alice Mazzarini