Cus Ancona, vittoria da salvezza Il Futsal perde: fioccano le dimissioni

Il Cus Ancona torna alla vittoria nel derby di Macerata (1-2). Successo anche per il Cerreto d’Esi sul Grifoni (1-2). Sconfitti il Futsal Ancona dall’Etabeta Fano (6-7) e il Corinaldo dalla Dozzese (7-3). Con la vittoria sul Cus Macerata, il Cus Ancona si porta a +12 dai maceratesi, ultimi; così, a otto giornate dal termine, in virtù del fatto che è prevista una sola retrocessione, gli universitari ipotecano la salvezza. Una gara, quella giocata a Macerata, combattuta dall’inizio alla fine, decisa nel secondo tempo dal gol di Ferjani.

"Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, creando tante occasioni, nonostante il parziale di 1-1 (Balzamo). Nella ripresa la svolta è arrivata con l’espulsione di Astuti: da lì in poi c’è stata una reazione che ci ha portato alla vittoria", le parole del tecnico dorico Francesco Battistini al termine della gara. Piove sul bagnato in casa Futsal Ancona: dopo l’inaspettata sconfitta con l’Etabeta, che fa scendere la squadra dorica a meno sette dalla zona promozione, e dopo l’abbandono di Massimiliano Marchegiani, ecco le dimissioni del direttore sportivo Massimiliano Trozzi e del tecnico Alejandro Perez (al suo posto il preparatore dei portieri, Valentino Foroni).

Dopo quattro risultati positivi, il Corinaldo incappa in una sconfitta. A Imola, con la seconda della classe, i corinaldesi reggono un tempo (3-3) poi i padroni di casa cambiano marcia, lasciando indietro gli ospiti. "La squadra ha giocato una partita encomiabile considerando il valore dell’avversario e le defezioni con cui arrivavamo (assenti Pianelli, Bacchiocchi e Pettinari). Il punteggio è bugiardo e sono veramente orgoglioso di tutti i ragazzi", commenta il mister corinaldese Tommaso Tonelli. Il Cerreto d’Esi, grazie alla vittoria in casa della squadra umbra Grifoni (in gol Quinellato e Casoli) si porta a cinque lunghezze dalla zona playoff.

Alice Mazzarini