Da Brugnami fino a Gimbo: questa è l’estate dei record

Ancona

E’ l’estate dei trionfi della scherma, dell’atletica e della ginnastica, ma non solo. Sicuramente in queste tre discipline la provincia di Ancona sta eccellendo, a cominciare dalla chiaravallese adottata da Fabriano Sofia Raffaeli, la ginnasta individualista più vincente di sempre della nazionale di ginnastica ritmica italiana, che lo scorso luglio ha vinto la Coppa del Mondo 2023, senza dimenticare l’ottimo sesto posto di Milena Baldassarri al World Challenge Cup di Cluj-Napoca. E poi c’è il giovane ginnasta anconetano Tommaso Brugnami che pochi giorni fa ha regalato all’Italia quattro ori e due argenti agli Eyof, il festival olimpico della gioventù europea. C’è poi un certo Gianmarco Tamberi, il Gimbo nazionale che nel salto in alto in Diamond League a luglio è volato fino alla misura di 2.34, centrando l’argento dietro a Mutaz Barshim. Ma sempre nell’atletica c’è anche l’anconetano Barontini, il mezzofondista che pochi giorni fa s’è laureato campione italiano sugli 800 metri vincendo la finale dei Campionati Assoluti sulla pista di Molfetta. E poi gli exploit anconetani sulle pedane della scherma, prima quello della scorsa settimana, con Tommaso Marini, anconetano del Club Scherma Jesi, che ha vinto la finale di fioretto ai Mondiali di Milano, e adesso anche Serena Rossini ed Elena Tangherlini a dividersi i due gradini più alti del podio di Chengdu in Cina, alle Universiadi. E poi il pattinatore senigalliese Alessio Piergigli un oro agli Europei Valence D’Agen, come Cristian Scassellati pattinatore fabrianese, oro e argento nella stessa manifestazione. Senza dimenticare le promettenti medaglie del nuoto agli Eurojunior di Belgrado conquistate da Alessandro Ragaini di Castelplanio e da Lucia Principi di Porto Potenza e tesserata a Loreto. "Lo sport marchigiano negli ultimi anni ci ha abituati a grande soddisfazioni – commenta il presidente del Coni Marche, Fabio Luna – ma forse non ha mai vissuto un momento magico come quello di quest’estate in cui sono arrivati tanti risultati straordinari. Merito degli atleti, ma anche di tanti allenatori, da Julieta Cantaluppi, allenatrice di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, a Stefano Cerioni e Giovanna Trillini che allenano il fioretto azzurro, per ricordare i tecnici della provincia anconetana più vincenti. Risultati giunti ad alleviare le tante difficoltà vissute in questi periodi, dalla pandemia, al caro energia, dalle alluvioni alla riforma dello sport entrata in vigore a luglio". Ancona e le Marche sportive sotto i riflettori ancora una volta, insomma, come spiega concludendo Luna: "Nei giorni scorsi ho ricevuto i complimenti del presidente Giovanni Malagò, mi ha detto che siamo una grande regione".

g.p.