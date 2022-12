Da Loreto a Bari per tifare Walid Cheddira

di Michele Carletti

Era notte fonda quando sono ripartiti da Bari per fare ritorno a Loreto. Erano in 42 sul pullman partito di buon mattino nel giorno di Santo Stefano da Loreto per tifare Walid Cheddira. Il loro ex giocatore, attuale idolo, che sta scalando le categorie del calcio che conta. Sono ripartiti dalla Puglia con ancora negli occhi lo splendido gol in scivolata segnato proprio da Cheddira lunedì sera al Genoa al 33’ del primo tempo che è valso il provvisorio pareggio del Bari (poi sconfitto 1-2). Una rete che ha fatto esplodere letteralmente i quasi cinquantamila del San Nicola. "Si riparte per Loreto dispiaciuti per il risultato, ma felici per la bella prestazione di Walo e il suo bel gol. Ciao Walo, grazie di tutto. Ti vogliamo bene" scrivono dalla pagina Facebook del Loreto calcio. "È stata una faticaccia, ma ne è valsa la pena",’ racconta al telefono il presidente del Loreto, Andrea Capodaglio. "Siamo arrivati a casa questa mattina alle cinque (ieri, ndr), perché dopo la partita abbiamo incontrato Walid fuori a un noto albergo di Bari. È venuto con il padre, è stato come sempre disponibile. Appena mi ha visto mi ha abbracciato. Gli ho detto subito: "Ricordati che sei sempre un somaro con le orecchie grosse". Si è messo a ridere. Gli ho aggiunto di "restare sempre con i piedi per terra". Mi ha risposto. ’Sempre Pres, quello che mi hai insegnato te’. Non l’ho mai osannato, ma è un bravo ragazzo e un bravo giocatore. Ha posato per una foto con ogni ragazzo del nostro settore giovanile, sempre disponibile. E poi in campo ha il fiuto del gol. Non solo ha realizzato una bella rete, ma è sempre pericoloso, punta sempre gli spazi e la profondità, mette in difficoltà tutti. Sull’azione del gol prima che gli arrivasse il pallone ha fatto un passo indietro per non finire in fuorigioco. Calcola sempre il momento giusto". Una giornata da ricordare. "Soprattutto quello che mi rimane di lunedì è la faccia contenta dei ragazzini del settore giovanile quando hanno incontrato Walid e si sono fatti la foto con lui. Erano contenti e questa è stata sicuramente la maggiore soddisfazione". Sul pullman c’era anche il padre di Walid, Aziz, mentre il resto della famiglia ha raggiunto Bari in treno. In tribuna dove alloggiava la delegazione loretana non sono mancati cartelli scritti dai fans loretani che inneggiavano il loro ex bomber. "Walid orgoglio lauretano We dà la magliett???" e poi "Walid Cheddira uno di noi". Cheddira li ha accontentati, prima segnando un bellissimo gol e poi posando per le foto e firmando autografi proprio sulle maglie biancorosse con il suo cognome. Tra sorrisi e abbracci.