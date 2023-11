"Da questo match tanti spunti per il futuro"

L’Ancona conquista un pari grazie al pareggio siglato da Spagnoli a venti minuti dalla fine: per Gianluca Colavitto è un buon punto che denota ulteriore crescita da parte della squadra: "Questa partita mi offre tanti spunti che bisognerà essere bravi a tramutarli in allenamento, spunti non solo di campo. C’è un mondo dietro al calciatore e questo mondo è dovere dell’allenatore cercare in tutti i modi di andare a indagarlo, cercando di trovare le chiavi giuste. Questa per noi rappresentava una partita molto difficile, alla fine ci prendiamo questo pareggio in rimonta e io e il mio staff ci metteremo a lavorare su tanti piccoli particolari che ci lascia questa partita". Sulla scelta di Gavioli in attacco: "Doveva giocare Cioffi che in mattinata aveva qualche linea di febbre, quindi abbiamo deciso di non farlo partire dall’inizio. Ho preferito Gavioli a Peli, che in allenamento non ho mai provato dall’altra parte, avrei dovuto sacrificare Energe. Gavioli è un ragazzo che stimo tanto e che ci sta dando tanto in allenamento, l’ho provato anche in quel ruolo e poi è di Ferrara, quale migliore occasione per metterlo in campo. E poi volevo preservare Cioffi. Gavioli ha lavorato molto bene".

Secondo risultato utile in trasferta, ma non è ancora arrivata la vittoria: "Un pari fuori casa è sempre un risultato utile, ma siamo scesi in campo cercando di ottenere i tre punti. Non ci siamo riusciti pur avendo avuto occasioni importanti attraverso manovre interessanti della squadra. Un punto che muove la classifica, comunque ho visto situazioni di crescita in questo gruppo". Rigore nella ripresa? "Non attacchiamoci a queste cose, l’arbitro era vicino e ha ritenuto che non ci fosse rigore". Colavitto conclude sulla sostituzione di Gatto: "Ci siamo messi 4-4-2 e ho abbinato la preoccupazione per il cartellino giallo che aveva rimediato al cambio di modulo".

g. p.