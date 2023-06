Festa riuscita quella dei 52 anni della Bocciofila Jesina del presidente Ubaldo Carletti. Tre giorni di eventi, da venerdì a domenica, con gare per atleti paralimpici, presentazione di un libro e altre competizioni. Nei paralimpici (12 squadre) vittoria per l’Anfass Conero. Tra una gara e l’altra è stato presentato anche Il libro scritto dal giornalista Evasio Santoni intitolato ‘’Bocciofila Jesina-fatti e personaggi dal 1971 al 2023’’, per ricordare successi ed eventi dell’importante associazione sportiva di via Ugo la Malfa che recentemente è stata scelta dalla nazionale per uno stage di preparazione ai mondiali del 2022. E poi ritorno di nuovo alle gare. Quella più importante si è giocata domenica, la 15^ edizione del Trofeo del Verdicchio dei castelli di Jesi Moncaro, nonché seconda edizione del Trofeo Città di Jesi, gara nazionale individuale per tutte le categorie, diretta da Massimo Serafini e con la partecipazione di ben 339 giocatori, 66 dei quali di categoria A. Vittoria di Mario Battistelli (Pergolese), giocatore di categoria B che supera in finale Alfredo Morbidelli (Olimpia Marzocca) per 12-2. Terzo Marco Caimmi (Castelfidardo), unico categoria A sul podio, sconfitto in semifinale 12-9 da Battistelli. Quarto Davide Riccardi (Lazio Bocce) battuto in semifinale 12-10 da Morbidelli. Sabato invece si sono giocate le le finali del Trofeo Esinplast, gara regionale dedicata alle formazioni di coppia delle categorie BCD (77 formazioni). Vittoria di Andrea Sorcinelli-Fabrizio Minucci (Marotta) su Dario Birarelli-Giovanni Dolciotti (Olimpia Marzocca). Terzi il duo dell’Olimpia Marzocca: Fabio Baldoni-Stefano Pambianchi. Quarti i padroni di casa Michele Vigoni-Cesare Tiranti (Jesina).