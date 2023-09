Dal calcio al calisthenics, arriva "Ancona in Sport"

Arriva nel capoluogo "Ancona in Sport", una grande festa per chi ama le discipline sportive e le pratica, ma anche per chi non le conosce ma ha la curiosità di scoprirle. Fare sport per incontrare gli amici, per due tiri a basket nel campetto a due passi da casa o provare due scambi a ping pong o tanto altro: questo vuole essere "Ancona in Sport", una giornata all’insegna dello sport, con oltre 20 discipline coinvolte, prevista in piazza Pertini ad Ancona domenica primo ottobre, dalle 10 alle 18. L’ingresso è libero e chi interverrà potrà scoprire ed appassionarsi a tennis, calcio, ciclismo, scherma, taekwondo, pallamano, pallavolo, football americano, basket, pattinaggio, ginnastica militare, walking, cross training, pilates, super jump spinning, zumba, danza, skate, calisthenics, orienteering. Presenterà il pomeriggio Monica Picciafuoco, l’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ancona.