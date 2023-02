Dal cigno di Utrecht a quello di Treia

Il gol di Federico Melchiorri a Montevarchi è destinato a passare alla storia. Almeno quella del calcio e dell’Ancona. Arrivato in biancorosso da pochi giorni il centravanti ex Perugia prima ha segnato su rigore contro la Vis Pesaro e poi quel gioiello di martedì scorso a Montevarchi, a tempo ampiamente scaduto. Uno stop di petto da rimessa laterale con conseguente sinistro all’incrocio dei pali quasi dal limite dell’area, ma soprattutto calciando con le spalle alla porta, un numero che, per la precisione chirurgica, per l’intuito necessario, per la capacità di sentire la porta e di trovarla con un tiro incredibile e con estrema precisione, richiama altri gol celebri che hanno scritto la storia del calcio. Il primo che viene in mente – visto anche che il cigno di Treia è stato spesso accostato e confrontato per i movimenti, l’eleganza e il gesto tecnico al più celebre cigno di Utrecht – è quello realizzato da Marco Van Basten che risale alla finale degli Europei del 1988, partita tra Olanda e Russia conclusa 2-0 per gli arancioni: dopo l’assist per Gullit del primo gol, il secondo lo realizza proprio Van Basten con un destro al volo da posizione pazzesca che consegna definitivamente il titolo continentale nelle mani degli olandesi. Un gol storico, di quelli che non si vedono così di frequente e che rimangono impressi nella memoria. Ma la magia di Federico Melchiorri al 93’ al Brilli Peri richiama alla mente anche altro calcio stellare: per esempio il gol realizzato da Francesco Totti in Sampdoria-Roma 1-4 del 2006, quel sinistro al volo del capitano giallorosso con palla nell’angolino lungo, altra rete incredibile, il gol sorprendente che non t’aspetti, quello che mostra l’infinita classe di un giocatore. Ma nella storia dell’Ancona c’è un altro gol meraviglioso che ritorna alla mente quando si guarda e si riguarda la prodezza di martedì scorso di Melchiorri: era la stagione 1992-1993, il primo campionato in serie A dell’Ancona, con Vincenzo Guerini confermatissimo in panchina dopo la promozione della stagione precedente. Il gol in questione lo realizza Massimo Agostini a Marassi in Genoa-Ancona 4-4: rovesciata di sinistro che si stampa sulla traversa da parte di Centofanti e quindi il condor che con un’altra rovesciata, stavolta di destro, scaraventa la palla sotto la traversa dal limite dell’area piccola. Era l’ottobre del 1992, al termine di quella stagione l’Ancona retrocedette in serie B, ma quel gol consegnato agli annali di YouTube e ai possessori di reperti filmati dell’epoca, resta impresso nella memoria di tutti quelli che c’erano o che l’hanno visto e rivisto in televisione e, più di recente, sugli schermi di pc e smartphone. Van Basten, Totti, Agostini: per il gol di Federico Melchiorri si scomodano confronti celebri, finali d’Europeo, serie A, calcio d’altri tempi ma soprattutto d’alto livello e giocato su grandi palcoscenici. Per il cigno di Treia due gol in altrettante partite e l’impressione – la nostra – che il bello debba ancora venire.

Giuseppe Poli