Dall'Alma alla Vigor Senigallia: sfida per la Coppa Italia Marche

Non poteva non essere il Fano l’avversario della Vigor nel primo appuntamento ufficiale della stagione.

Lo scorso anno i rossoblu di Senigallia sono partiti dall’Alma e con l’Alma hanno concluso. Una stagione soddisfacente per entrambe ed oggi la storia si ripete, anche se alcuni interpreti sono cambiati, nessuna delle due contendenti vuole sfigurare. La Coppa Italia Marche sarà il primo vero banco di prova per entrambe in attesa di una stagione che si preannuncia difficilissima.

"Ripartiamo da una sfida tanto difficile quanto stimolante - afferma l’allenatore della Vigor Aldo Clementi -. Ripartiamo dall’ultima gara disputata nella passata stagione, la finale persa contro l’Alma, anche se quel giorno me lo porterò per sempre nel cuore. Ripartiamo dalla gente, dalla passione e dalla voglia di migliorare".

Il Fano ha vissuto alcune complesse vicissitudini societarie nel corso dell’estate che ne hanno rallentato il cammino e l’allestimento della squadra. Mister Clementi però non ha dubbi, saranno competitivi anche stavolta: "Devono accelerare i tempi, ma il Fano sarà all’altezza di questa Serie D - rimarca il tecnico senigalliese -. Una realtà del genere sa affrontare le difficoltà, si faranno trovare pronti, me lo auguro e di sicuro sarà così".

Gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia di Serie D sono ormai ufficiali, le gare si disputeranno domenica 3 settembre.

Tra i derby più attesi c’è proprio Vigor Senigallia-Alma Juventus Fano, in programma al "Bianchelli" alle ore 15. Discorso diverso per le altre marchigiane: Atletico Ascoli e Fossombrone si sfideranno nel turno preliminare di domenica 27 agosto, alle 16 in campo ascolano. La vincente tra le due neopromosse accede al primo turno ed affronterà la Sambenedettese che deve solo attendere il suo avversario.

Nicolò Scocchera