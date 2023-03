Dall’Osimana al Castelfidardo, alle squadre manca continuità

Quindici punti ancora a disposizione prima della fine della stagione regolare e le prime sette squadre racchiuse nel giro di sei punti. Pazza Eccellenza. Basta vedere la Jesina che domenica ha espugnato Fossombrone, il campo della vice capolista, dopo che i leoncelli avevano raccolto solo un punto in due sfide casalinghe. Con il successo la Jesina torna in zona playoff agganciando il treno di Osimana e Montefano.

La parola continuità sembra mancare un po’ a tutte le squadre nell’Eccellenza di quest’anno, tra andata e ritorno. Un campionato che non riesce ad avere un vero e proprio padrone. L’Atletico Ascoli non vince da quattro partite, con la capolista raggiunta in extremis nell’ultima uscita da una Sangiustese imbattuta nel nuovo anno. A Osimo si sono confrontati una delle migliori difese (Osimana) contro il miglior attacco (Montefano): finisce con quattro gol in totale e un punto a testa. L’Osimana non vince in casa dalla prima di ritorno. Continuità, quella sconosciuta, anche in casa Castelfidardo, la sorpresa in negativo delle nostre visto che cade a sorpresa sul campo di un Porto Sant’Elpidio ultimo e con un piede già nella fossa visto che già domenica sarebbe potuta arrivare la retrocessione matematica in Promozione. Tutto rimandato: il Porto festeggia la prima vittoria in campionato dopo 25 giornate di lungo digiuno. Digiuno spezzato per il Marina che centra la prima vittoria casalinga stagionale rifilando tre gol al Chiesanuova dell’ex bomber Tittarelli che rimane per una domenica a guardare. La squadra di Giorgini continua la risalita prendendosi il sesto risultato utile di fila sperando sempre di più nel miracolo salvezza. Chi sembra aver smarrito la via della vittoria è il Fabriano Cerreto che cade in casa contro il Valdichienti Ponte peraltro reduce dalla fatiche di Coppa. La squadra di Destro non vince da inizio febbraio rimanendo invischiata in piena zona playout.

Michele Carletti