Debutto scoppiettante a Loreto: Forlì stritolata dai neroverdi

loreto

3

forlì

0

NOVA VOLLEY : Carotti, Conocchioli, Areni, Zazzarini, Campana 3, Torregiani 16, Alessandrini 12, Vecchietti 10, Massaccesi L., Mangiaterra 3, Massaccesi M. 19, Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Iurisci

QUERZOLI FORLI’: Mariella 1, Kunda N. 2, Rondoni, Casamenti, Pirini A 4, Fabbri 6, Balducci 1, Bonatesta 8, Camerani 10, Berti (L), Del Grosso 1, Pusceddu (L), Soglia, Pirini M. All. Kunda

ARBITRI: Albergamo e Saudelli

Parziali 25-18, 25-16, 25-17

Un debutto da favola per il Loreto che sfodera una grande prestazione casalinga. Forlì è rispedito in Romagna a mani vuote. Al Palaserenelli i ragazzi di Gerry Iurisci vincono prima una comprensibile emozione dei primi scambi aggiudicando poi nettamente il match in poco più di un’ora con parziali netti: a 18, 14 e 17, superiori in tutti i fondamentali. Quattro neroverdi finiscono in doppia cifra: Torregiani, Alessandrini, Vecchietti e Marco Massaccesi. Ben 7 i muri realizzati di cui 5 firmati da Massaccesi e 53% in attacco di squadra.