Definite le date dei play-off: il primo turno è il 30 aprile

La Lega Pro ha ufficializzato nella giornata di ieri il calendario dei play-off: la fase della post season per quel che riguarda i singoli gironi si svolgerà domenica 30 aprile (Primo Turno) e mercoledì 3 maggio (Secondo Turno). L’Ancona, se dovesse terminare il torneo in quarta posizione, comincerebbe dal Secondo Turno, quindi il 3 maggio. Alle tre squadre vincitrici degli incontri del Primo Turno, si aggiunge la squadra classificata quarta di ciascun girone di regular season. Le partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season: la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata; le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata. Nell’ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C si sia classificata al 4º posto durante la regular season, avrà accesso ai Play-Off del Girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all’11º posto del girone di competenza con scorrimento della classifica delle altre squadre.

Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play-Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play-Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season. Alla fase play-off nazionale partecipano tredici squadre che si confronteranno in un doppio turno: il primo, con gare di andata e ritorno, si svolgerà il 7 e l’11 maggio, il secondo, sempre con gare di andata e ritorno, avrà luogo il 16 e il 20 maggio. Al Primo Turno Play-Off Nazionale partecipano dieci squadre, così determinate: le sei squadre che risultano vincenti degli incontri della fase Play-Off dei Gironi; le tre squadre terze classificate di ogni girone al termine della regular season; la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C (o la subentrata). Il Primo Turno della Fase Play-Off Nazionale si articolerà attraverso cinque incontri in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le dieci squadre qualificate: che prevederanno come "teste di serie" le cinque squadre di seguito indicate: le tre squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season; la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C (o la subentrata); la squadra che, tra le sei vincitrici dei Play-Off del Girone, risulterà meglio classificata. Le altre cinque squadre saranno accoppiate alle cinque "teste di serie" mediante sorteggio. Le squadre "teste di serie" disputeranno la gara di ritorno in casa. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale la squadra "testa di serie". Per parlare di semifinali e finali ci sarà tempo.

