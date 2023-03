D’Eramo, il recupero procede spedito

Prosegue il percorso riabilitativo di Michael D’Eramo, infortunatosi lo scorso 23 dicembre a Siena dopo diciotto partite in cui aveva realizzato anche due gol. A Siena l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto all’intervento e alla lunga riabilitazione. Ieri l’Ancona ha comunicato che nella giornata di martedì il centrocampista si è sottoposto a Perugia a una visita di controllo dal professor Auro Caraffa, specialista in ortopedia e traumatologia ed esperto dei traumi del ginocchio. "Dopo l’intervento il percorso riabilitativo sta procedendo regolarmente – rende noto l’Ancona –. La società ringrazia il professor Caraffa e il suo staff per la disponibilità".