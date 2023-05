D’Eramo rientra in squadra: allenamenti differenziati

Piano piano, sta volando via questa extra-sosta nell’attesa dell’inizio dei play-off, che vedranno l’Ancona di Marco Donadel impegnata in casa, in gara secca, contro la Lucchese giovedì 11 maggio alle ore 18. Dagli allenamenti trapelano notizie di sedute molto intense ed accurate da ogni punto di vista, tecnico, tattico e psicologico, con un organico che ritorna in completa efficienza, fatta salva l’ indisponibilità di D’Eramo, rientrato comunque nel gruppo in regime differenziato. La società e la squadra stanno favorendo il mantenimento del massimo della concentrazione non rilasciando particolari dichiarazioni, a parte gli aggiornamenti sui canali istituzionali.

Quello che c’era da dire l’ha espresso patron Tony Tiong, ed il messaggio è stato semplice e chiaro: vincere questa gara d’esordio in un torneo che è un altro campionato. L’unico ad esprimersi di recente è stato capitan Emanuele Gatto, che ci ha tenuto a ribadire le grandi motivazioni che animano la squadra. Certamente, potersi battere tra le mura amiche, e con due risultati su tre a disposizione al termine dei novanta minuti, senza la roulette dei tempi supplementari in caso di pareggio, è un vantaggio di non poco conto. Guai però se venisse interpretato dall’ Ancona come un valido motivo per "gestire" la gara, anziché cercare di vincerla. Primo, perché anche la Lucchese avrà il suo vantaggio psicologico nel non avere, in fondo, nulla da perdere, e nel caso in cui gli uomini di Maraia riuscissero a passare in vantaggio, farebbero calare sui dorici una pressione non indifferente e non certo positiva. Secondo, perché i ragazzi di Donadel sono a nostro avviso molto più predisposti ad attaccare e realizzare da subito, che non a rimontare.

Terzo, perché vincendo arriverebbero al turno successivo con ben altra autostima e consapevolezza della propria forza. Un’Ancona che riuscisse a passare in vantaggio nel primo tempo metterebbe ulteriormente in discesa le proprie chances, e sarà questo l’aspetto che il mister chiederà ai giocatori, anche per permettere all’andamento della gara di aprire all’Ancona praterie nelle ripartenze, la specialità della casa date le caratteristiche di certi giocatori. Anche la calma apparente tra i tifosi in città è un silenzio che urla: questa sfida rappresenta pure per loro un banco di prova in termini di presenza massiccia al Del Conero e di vicinanza alla squadra come non mai.

Apporto che, nelle circostanze che contano, non è mai mancato. Dopo la giornata di ieri a riposo, oggi domenica il gruppo riprende ad allenarsi in vista del rush finale, cioè di un qualcosa che sia solo l’inizio di un’avventura piena di possibili sorprese: con la speranza che queste sorprese possano essere solo positive.

g. m.