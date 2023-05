Derby al Palapanzini Sfida contro la Ristopro

Ultima giornata in serie B maschile tutta alle 18 di oggi. C’è un derby sentito: al PalaPanzini di Senigallia i padroni di casa della Goldengas affrontano la Ristopro Fabriano, un match che nel passato recente ha suscitato emozioni ma che non si è disputato nello scorso torneo, quando Fabriano erano in A2. Stavolta torna, anzi lo ha già fatto all’andata al palasport di Cerreto d’Esi: era il 15 gennaio di quest’anno e ne venne fuori un match combattuto per almeno 35 minuti ma con la Ristopro alla fine vittoriosa con un passivo fin troppo pesante per gli ospiti (93-73). Rispetto ad allora, sta decisamente meglio Fabriano, che ha proseguito nel suo torneo di vertice ed oggi si presenta al PalaPanzini già matematicamente sicuro del terzo posto: la Ristopro giocherà dunque i play-off per la serie A2 (prime quattro) ma soprattutto ha già centrato il principale obiettivo stagionale, assicurarsi il diritto di partecipare alla futura B Elite, uno dei due nuovi tornei in cui la attuale serie B unica si sdoppierà dalla prossima stagione. La B Elite è anche l’obiettivo della Goldengas, per la quale questa partita conta senz’altro di più: reduci da quattro sconfitte consecutivi i senigalliesi sono scivolati all’undicesimo posto, posizione che rimarrebbe tale in caso di sconfitta oggi. Ma un successo potrebbe aprire ben più rosee prospettive in vista del play-off per la B Elite che vedrà impegnate, in turno unico al meglio delle cinque partite, tutte le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto. Senigallia vincendo potrebbe arrivare anche ottava, piazzamento che darebbe il fattore campo nei play-off ma per farcela oltre che a vincere il suo match dovrà sperare in risultati negativi delle dirette concorrenti: Ancona, in casa con Faenza, Andrea Costa Imola a Empoli, Virtus Imola in casa contro Piacenza e Fiorenzuola a Matelica. Da quando è rientrato Santucci, assente all’andata per il grave problema di salute avuto poche settimane, la Goldengas ha 8 senior a disposizione e dunque, da regolamento, dovrà mandarne uno in tribuna: stavolta toccherà a Neri far posto a Santucci, che ha bisogno di giocare mettendo minuti nelle gambe. A Faenza, la settimana scorsa, in tribuna era finito Gnecchi febbricitante ma oggi il giocatore, che affronta la squadra della sua città, ci sarà. Nella Ristopro out da tempo per infortunio Verri, ci sono gli ex Fall e Centanni.

Andrea Pongetti