Derby Ancona: Biagio Nazzaro-Castelfrettese, Fabriano Cerreto-Gabicce Gradara

Due partite oggi nel girone A di Promozione per chiudere la terza giornata. Spicca il derby di Chiaravalle dove la Biagio Nazzaro ospita la Castelfrettese. Sarà la terza volta stagionale che le due squadre si affrontano dopo il doppio antipasto in Coppa Italia che alla fine ha premiato la Biagio promossa agli ottavi. In campionato invece il derby tra le due formazioni - dove non manca la rivalità - manca da tredici anni. Dai tempi dell’Eccellenza e le due sfide premiarono la Biagio sia all’andata che al ritorno per 2-1. I rossoblu, dando un occhio anche alla classifica attuale, sembrano partire favoriti, ma mai dire mai in un derby dove peraltro non mancheranno gli ex da una parte e dall’altra. Sfida tra due deluse di questo inizio campionato è quella tra Fabriano Cerreto e Gabicce Gradara, entrambe ferme in fondo alla classifica a quota zero. I cartai andranno a caccia anche della prima vittoria in partita ufficiale vista pure l’eliminazione in Coppa Italia dopo una sconfitta e un pareggio contro il Moie Vallesina.