Derby con la Vis ’blindato’ Domani viabilità rivoluzionata

Domani alle 17.30 c’è il derby, ma con la viabilità rivoluzionata. Gli anconetani faranno meglio a recarsi al Del Conero in larghissimo anticipo, visto che si accederà al parcheggio dello stadio solo provenendo dalle Tavernelle. L’Ancona, infatti, ieri ha comunicato le modifiche alla viabilità previste a partire dalle ore 16 e dettate dalle forze dell’ordine proprio in occasione del derby con la Vis Pesaro: per i tifosi locali l’accesso allo stadio Del Conero sarà consentito dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per strada provinciale Cameranense. L’accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti; per i tifosi locali che provengono da sud, l’accesso sarà interrotto all’altezza dell’arco degli Angeli: per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense. Non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano: il sottopasso della stazione verrà presidiato e interdetto e l’accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno. Fin qui le regole in vigore dalle 16 di domani fino al termine della partita. I tifosi anconetani potranno dunque accedere allo stadio o dalle Tavernelle per la Provinciale cameranese, oppure dalla strada che da Montacuto e da Varano scende sulla stessa Provinciale cameranese. Nessun accesso allo stadio da Passo Varano tramite il sottopasso ferroviario, né da via Filonzi dove si trova il vivaio Ciavattini, né dall’arco degli Angeli. Il tutto perché si tratta di un derby e perché da Pesaro sono attesi un centinaio di tifosi ospiti, o poco più.

La decisione ha già scatenato sui social le polemiche e l’ilarità di molti: c’è chi dice che per arrivare alla partita bisognerà farsi paracadutare direttamente dentro lo stadio, chi sbuffa perché sa che si formeranno inevitabilmente lunghe code per la provinciale, con conseguenti polemiche e relativi ritardi per l’accesso allo stadio. Che si debbano prendere provvedimenti inerenti l’ordine pubblico per partite del genere appare scontato, ma che in questo ci debbano rimettere gli anconetani è discutibile. Fatto sta che tutti coloro che saranno in possesso del biglietto per la partita tra Ancona e Vis Pesaro, faranno meglio a partire in direzione dello stadio in larghissimo anticipo, per evitare di restare imbottigliati nella lunga fila che inevitabilmente si verrà a creare. Fino a ieri pomeriggio i biglietti venduti per il settore ospiti erano una sessantina in tutto, ma evidentemente le istituzioni preposte hanno optato per una prudenza forse eccessiva, con lo scopo di evitare qualunque contatto tra le due tifoserie. Ieri la squadra s’è allenata ancora al Dorico, oggi rifinitura al Del Conero.

