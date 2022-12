D’Errico: "Sto lavorando per tornare al top"

La Vigor è tornata ad allenarsi mentre aspetta il miglior D’Errico. Per l’idolo della tifoseria rossoblu, l’avvio di stagione è stato decisamente travagliato, ma il peggio sembra ormai essere alle spalle. "L’infortunio alla caviglia mi ha rovinato i piani, peccato perché avrei voluto aiutare la squadra in maniera più concreta – dice l’attaccante vigorino Gianfranco D’Errico -. Purtroppo non sono ancora al 100%, il recupero procede in maniera più che positiva, ma non posso dire di aver archiviato il problema: purtroppo quando corro in maniera scorretta il dolore si irradia anche in altri muscoli. Sto lavorando duramente per tornare al top della condizione, fortunatamente la piccola sosta natalizia mi ha regalato un bel vantaggio: avere qualche giorno di sosta per riposarmi è stato oro colato, quindi sono ancor più ottimista e spero di poter tornare a gioire nel girone di ritorno".

La Vigor aspetta il suo "Derrick", il giocatore capace di vincere le partite da solo nel campionato di Eccellenza. L’infortunio alla caviglia lo ha fortemente rallentato, per fortuna però c’è un intero reparto che non lo sta facendo rimpiangere e con un Kerjota così, il fantasista italo argentino ha tutto il tempo per recuperare senza forzature.

"Non sono affatto sorpreso di questi risultati, la squadra è valida e molto unita – rimarca D’Errico -. Il gruppo dello scorso anno è stato saggiamente mantenuto e questa è la nostra arma in più. Siamo una squadra giovane, ma sappiamo cosa vogliamo e in questo contesto sono arrivati elementi validissimi. Kerjota, oltre ad essere un bravissimo ragazzo, ha talento da vendere, lo conoscevo già e non sono sorpreso. Non dimentichiamo Perri, ha meno minutaggio rispetto agli altri, ma per questa Vigor è un elemento fondamentale. Infine c’è Vrioni, un under molto prezioso che sta facendo ottime cose a Senigallia". Un gruppo che si sacrifica che rema unito nella stessa direzione, questa sessione di mercato non sembra affatto toccare gli ingranaggi della macchina di mister Aldo Clementi.

"La Vigor sta disputando un campionato eccezionale – continua l’attaccante della Vigor - se le cose non fossero filate lisce la società sarebbe intervenuta con criterio, ne sono convinto, ma con un gruppo così valido ed una classifica così appagante credo sia giusto andare avanti senza interventi sul mercato".

La prima squadra è tornata a lavorare, stamattina si ritroverà al "Bianchelli" alle 10, mentre la Juniores disputerà una gara amichevole con il Barbara, al campo delle Saline, alle 18:30.

D’Errico è concentrato ed animato da tanti buoni propositi per il nuovo anno.

"Non vedo l’ora di tornare a segnare, sentire il boato dei nostri tifosi, mi mancano troppo queste emozioni - conclude -. A volte mi dico che nella prima parte del 2022 è andato tutto talmente bene che il momento magico doveva fermarsi in qualche modo. Spero sia solo una parentesi e che il 2023 possa regalarmi nuove soddisfazioni e portare nuovi successi alla Vigor".

Nicolò Scocchera