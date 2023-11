D’Errico, una bandiera ammainata. La Vigor saluta il suo "Derrick"

Salutare una bandiera fa sempre male e poco importa se si tratta di un arrivederci o di un addio.

Gianfranco D’Errico lascia la Vigor, ora non non ci sono più dubbi. Una separazione consensuale, ma non per questo meno dolorosa: forse perché di giocatori che sposano una causa e, soprattutto, una maglia ce ne sono sempre meno. Forse perché D’Errico ha saputo mettere a disposizione della Vigor tutto il suo talento, mostrando al popolo vigorino la sua umanità e le sue fragilità.

"Derrick" deve molto alla Vigor ed al Presidente Federiconi che ha avuto la capacità riaccendere la passione in un giocatore che ha scritto indimenticate pagine di storia del calcio senigalliese. Ha creduto in lui e con Gianfranco è nato un rapporto molto forte.

Prima di diventare una bandiera della Vigor, D’Errico si è messo in mostra con l’allora FC Senigallia dove è approdato nel dicembre 2016.

Dalla stagione 20172018 inizia l’avventura in maglia vigorina con la quale ha collezionato 136 presenze e 45 gol. Un bottino che lo colloca nella top ten dei marcatori più prolifici della storia rossoblu, alle spalle di giocatori del calibro di Pesaresi, Polverari, Goldoni e Bisacchi.

Nel giorno dei malinconici saluti rimangono negli occhi dei tifosi di Senigallia le immagini dei tanti gol segnati dal talento italo argentino che oggi ha deciso di sposare un altro progetto di vita, riducendo così il suo impegno con il calcio. E di reti ne ha segnate tante tra Promozione ed Eccellenza, la più importante probabilmente quella contro il Valdichienti Ponte, nell’aprile 2022, che ha permesso ai rossoblu di conquistare la Serie D dopo 18 anni. Poi i festeggiamenti, un trionfo tra le braccia dei tifosi che non hanno mai smesso di sostenerlo, neppure in queste ultime due complicate stagioni, condizionate da infortuni e contrattempi.

Il calcio però non si ferma e domenica, al "Bonci" di Fossombrone, si giocherà un altro difficilissimo derby. Sarà una giornata di sport e riflessioni grazie ad una serie di interventi organizzati per celebrare la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Il calcio d’inizio è in programma alle 14:30, ma tutti i tifosi sono invitati a raggiungere l’impianto alle ore 14 per prendere parte alle numerose iniziative in programma. I tifosi rossoblu potranno acquistare il biglietto domenica al botteghino dello stadio oppure in prevendita online. Il costo è di 15 euro, sono stati riservati 300 tagliandi ai tifosi in arrivo da Senigallia.

Sarà un derby particolare, la Vigor lo affronterà senza D’Errico che sembra aver trovato squadra in Promozione, con ogni probabilità il Matelica. Tutti si augurano di vederlo in campo con continuità, senza intoppi, spensierato e con il sorriso.

Nicolò Scocchera