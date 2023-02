Di Massimo ancora a parte e in dubbio per il big match

La squadra s’è allenata ieri mattina al Paolinelli, tutti a disposizione di Gianluca Colavitto, tranne Di Massimo e Ruani che hanno lavorato a parte. Oggi si replica sempre sul sintetico della Baraccola, ma al pomeriggio. A parte Di Massimo – assenza pesante che si protrae dal 15 gennaio scorso – e Ruani, che però dopo il rientro ad Ancona non ha mai giocato, Colavitto avrà nuovamente tutti a disposizione e, dunque, il "problema" dell’abbondanza. In difesa dovrebbe rientrare De Santis, nuovamente disponibile dopo aver scontato la squalifica, così come Martina, che domenica scorsa non era al meglio in seguito a una forma febbrile che lo aveva colpito durante la settimana. Ampia la scelta a centrocampo, in cui Prezioso o Paolucci potrebbero vestire la maglia da titolare insieme a Simonetti e Gatto, in attacco Petrella, Melchiorri e Moretti i principali candidati a scendere in campo nell’undici iniziale con la principale alternativa che è costituita da Spagnoli, cui il tecnico biancorosso vorrà sicuramente dare spazio per permettergli di recuperare al più presto la migliore condizione. Dopo aver saltato nove partite – sette volte assente e due solo in panchina –, Alberto Spagnoli ha infatti giocato gli ultimi venti minuti contro la Reggiana, quasi un tempo a Fermo e oltre mezz’ora contro l’Olbia. Non è ancora il centravanti visto e apprezzato nelle prime sedici partite di campionato, in cui ha realizzato nove reti, ma l’infortunio al ginocchio e la sua struttura fisica gli richiedono tempo per ritrovare la forma che aveva fino a novembre.

Una curiosità sulla partita di domenica: Lorenzo Paolucci e il fratello Andrea, capitano dell’Entella, neanche stavolta riusciranno a incrociarsi in campo. Andrea, il maggiore dei due fratelli e centrocampista della formazione ligure, infatti, è stato squalificato e salterà la sfida di domenica. Nessuno dei due Paolucci era in campo nella gara di andata a Chiavari, Lorenzo infortunato e Andrea sempre squalificato. Niente sfida in famiglia, dunque. Domenica arbitrerà l’incontro Francesco Carrione della sezione arbitrale di Castellammare di Stabia, al suo fianco gli assistenti Andrea Nasti di Napoli e Fabio Mattia Festa di Avellino, quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena. L’arbitro Carrione evoca brutti ricordi: infatti diresse Ancona-Olbia, primo turno di playoff, lo scorso anno al Del Conero. In questo campionato ha diretto due partite del girone B, Lucchese-Gubbio lo scorso novembre e Cesena-Siena a inizio febbraio, due cartellini rossi – uno per doppio giallo – e un calcio di rigore nella prima partita e un rosso per doppio giallo nella seconda. In tutto 91 cartellini nelle 17 partite arbitrate durante questa stagione, con una media di 5,3 cartellini a match.

g.p.