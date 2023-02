Di Massimo c’è: un’arma in più per l’Ancona

L’operazione Entella è entrata nel vivo: l’Ancona ha svolto la consueta rifinitura ieri al Paolinelli nel primo pomeriggio, un’altra ne è prevista oggi. La buona notizia per Colavitto è che il gruppo è quasi al completo: si è infatti rivisto Alessio Di Massimo, che ha lavorato con i suoi compagni, mentre l’unico assente è stato Ruani. Molto difficile, per non dire impossibile, vederlo dal primo minuto, ma averlo anche disposizione è già di per sé una bellissima notizia, visto che la sua ultima presenza è datata 15 gennaio. Nell’ultima seduta di allenamento il mister ha lavorato molto sugli schemi, provando diverse soluzioni: la sensazione è che il tridente che verrà schierato in campo domenica contro l’Entella sarà composto da Petrella, Melchiorri e Moretti, col Cigno di Treia che tornerà dunque nelle vesti di punta centrale. Il centrocampo sarà invece identico a quello visto contro l’Olbia, dunque con Simonetti, Gatto e Basso: se il primo era stato autore di una buona prestazione, corredata dal bellissimo gol del pareggio, lo stesso non si può dire degli altri due, protagonisti invece di una prova decisamente sottotono. Mentre per la difesa i giochi sembrano ormai fatti, con i rientranti Martina e De Santis che torneranno a prendere i rispettivi posti dopo essere stati sostituiti da Brogni e Camigliano, la sensazione è quella che per l’attacco e il centrocampo si deciderà tra oggi e domani. Da non trascurare Alessio Spagnoli che, anche se non ancora al top della forma, potrebbe risultare determinante a partita in corso. Dopo aver saltato nove partite – sette volte assente e due solo in panchina – Spagnoli ha infatti giocato gli ultimi venti minuti contro la Reggiana, quasi un tempo a Fermo e oltre mezz’ora contro l’Olbia. Non è ancora il centravanti visto e apprezzato nelle prime sedici partite di campionato, in cui ha realizzato nove reti, ma l’infortunio al ginocchio e la sua struttura fisica gli richiedono tempo per ritrovare la forma che aveva fino a novembre. Sono ben sette i punti che separano l’Ancona dall’Entella: ovviamente Colavitto avrebbe preferito arrivare a questo appuntamento con un distacco maggiormente ridotto, ma pesano i passi falsi contro i sardi e soprattutto la sconfitta nel derby di Fermo. Tuttavia, nulla è ancora perduto: una vittoria domenica rappresenterebbe una significativa iniezione di fiducia ad una squadra che ha bisogno di ritrovare lo smalto dei giorni migliori, quello, per intenderci, che le ha permesso di rimanere imbattuta per due mesi. Con un successo, i dorici si ritroverebbero nuovamente a soli quattro punti di distanza dai liguri, che tornerebbero a subire la pressione di una potenziale candidata al terzo posto. A Chiavari lo sanno e proprio per questo stanno preparando la gara con tutte le accortezze possibili: domenica si prevede il pubblico delle grandi occasioni, magari non ai livelli dei cinquemila e passa visti contro la Reggiana, ma i numeri raccontano comunque di un pubblico che potrà recitare una parte importante.

Gianmarco Minossi