Di Massimo, è il giorno della verità In partenza anche De Santis e Mattioli

di Giuseppe Poli

ANCONA

Oggi è il giorno in cui l’Ancona dovrebbe definire l’uscita di Alessio Di Massimo verso il Gubbio. Gli umbri lo vogliono anche per sostituire il gioiello Arena, ceduto al Pisa, in corsa si sarebbe inserito anche il Lumezzane, ma la trattativa tra Ancona e Gubbio è avviata già da giorni e non dovrebbe subire inversioni di marcia. Per quanto riguarda l’Ancona nessun ridimensionamento della squadra, con l’uscita di Di Massimo, piuttosto una ridefinizione del monte ingaggi in carico alla società: l’Ancona farebbe a meno di lui – a Gubbio troverebbe un contratto biennale –, liberandosi del giocatore più pagato, attaccante con ottime qualità ma, evidentemente, considerato non così indispensabile al nuovo modulo e alla squadra in costruzione.

In entrata finora solo giocatori sotto i ventidue anni: la dirigenza biancorossa sta inserendo giovani di valore e di prospettiva sull’ossatura di una squadra che ha funzionato e che, pur con un paio di mesi di tunnel, ha mostrato le sue qualità. Proprio tra i più giovani, lo scorso anno, si sono viste le cose migliori, con Simonetti, Mezzoni (tornato al Napoli) e Martina. Con Agyemang, Marenco e Cella l’Ancona ha rafforzato la linea verde per il prossimo anno: l’estate scorsa Simonetti s’è conquistato una maglia da titolare con la forza delle prestazioni, quest’anno potrebbe toccare a uno tra Cella, Marenco e Agyemang, tutti con significative esperienze di serie C alle spalle nonostante la giovane età. In quota giovani, tra l’altro, potrebbe arrivare anche Alberto Centis, centrocampista in prestito dall’Udinese.

Domani la squadra si ritroverà per le visite mediche e i test che precederanno la partenza per il ritiro di Cingoli, prevista per lunedì prossimo, e non è escluso che in questi giorni il direttore Francesco Micciola chiuda prima con l’attaccante Antonio Energe, ex Carrarese, e poi anche con Eyob Zambataro, anche se con quest’ultimo ci sarebbero ancora aspetti da definire.

Intanto in corsa per un ruolo di difensore centrale c’è Eduard Dutu, classe 2001 dunque altro profilo giovane, di proprietà della Fiorentina: il diesse Micciola lo vuole ad Ancona e un suo arrivo non pregiudicherebbe la possibilità di acquisto di un altro centrale di spessore. Sul fronte delle uscite Simone De Santis è corteggiato da Recanatese e Latina ma vorrebbe restare nelle Marche e, contenendo il suo ingaggio, potrebbe approdare a Recanati, mentre Andrea Mattioli potrebbe finire al Fiorenzuola.