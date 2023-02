Di Massimo parte dalla panchina Melchiorri punta di diamante

Big match al Del Conero, dove oggi pomeriggio alle 14.30 l’Ancona scende in campo contro la Virtus Entella, quarta contro terza. Match atteso dalla tifoseria, ma anche dalla squadra di Colavitto che dopo le prove deludenti contro la Fermana e contro l’Olbia vuole tornare a splendere contro i liguri. Alzi la mano chi non ricorda con amarezza la gara di andata, quella partita dominata dall’Ancona per oltre un tempo, in vantaggio per 2-0 con due gol fotocopia di Di Massimo, che poi fu raggiunta e addirittura superata all’ultimo secondo del recupero dal gol dell’ex Faggioli. Due disattenzioni su calcio d’angolo e due gol evitabili che hanno permesso all’Entella di conquistare tre punti e hanno condannato l’Ancona a masticare amarissimo.

I gol su calcio d’angolo e, in generale, quelli subiti su palla inattiva, sono una costante nell’arco della stagione dell’Ancona, la perla di Ragatzu realizzata in rovesciata al Del Conero la scorsa settimana, sempre su corner, è l’ultima conferma.

Ma l’Ancona guarda oltre, consapevole dei suoi mezzi e del ruolo che può recitare oggi il suo pubblico: sono sette le lunghezze di distacco dall’Entella terza in classifica. Se nelle prossime dieci partite di regular season c’è ancora il margine per pensare di acciuffare quel terzo posto, scavalcando i liguri, che significherebbe accesso ai playoff direttamente alla fase nazionale, quel margine passa per battere l’Entella e accorciare il distacco a quattro punti. Indispensabile vincere, dunque, non solo per mantenere viva la speranza di sorpasso, ma anche per difendere il quarto posto dalla corsa della Carrarese, per vendicare l’immeritata sconfitta della gara d’andata e per dimostrare che, oltre alla Reggiana e al Cesena, l’Ancona può vincere anche contro la terza delle principali candidate alla promozione in serie B.

Nelle file dei liguri manca il capitano Andrea Paolucci, il fratello del dorico Lorenzo, ma l’Entella vanta un roster di alto livello, in cui brilla la luce del centrocampista e fantasista uruguaiano Gaston Ramirez che già all’andata con le sue giocate d’altra categoria aveva messo in difficoltà i dorici – suoi i due angoli da cui sono nati il secondo e il terzo gol dei chiavaresi. Anche l’Ancona, però, ha il suo fuoriclasse, che si chiama Federico Melchiorri, e insieme a lui vuole puntare in alto e tornare a incantare il Del Conero.

Colavitto ha praticamente tutti a disposizione, Di Massimo però dovrebbe partire dalla panchina, e in attacco il tridente dovrebbe essere costituito, come nell’ultima circostanza, da Petrella, Melchiorri e Moretti. In difesa, davanti a Perucchini, rientra De Santis, centrale insieme a Mondonico, sulle fasce Mezzoni e Martina. A centrocampo, insieme a Simonetti e Gatto, dovrebbe essere il turno di Paolucci.

