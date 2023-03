Di Massimo pronto per tornare in mischia

Alessio Di Massimo è pronto per tornare a far pesare la sua importanza sull’economia dell’attacco dell’Ancona. L’esterno ventiseienne di Sant’Omero non gioca, in pratica, dalla partita in casa contro il Pontedera, in cui ha realizzato una doppietta che lo ha fatto salire a quota 7 gol in campionato. Era il 9 gennaio scorso, la settimana successiva uno scontro fortuito in allenamento lo ha messo ko, un problema sotto all’alluce del piede sinistro che lo ha tenuto fuori nella partita successiva.

Quindi metà sfida con il Gubbio, un quarto d’ora con la Vis Pesaro e poi una serie di gare saltate a causa del dolore persistente al piede che non voleva saperne di abbandonarlo. In pratica otto partite in cui Di Massimo o non ha giocato – in tribuna o in panchina – oppure lo ha fatto sotto effetto di antidolorifici. Lo staff medico ha subito capito che non poteva proseguire così, che serviva un programma di recupero differenziato.

E adesso, a distanza di circa un mese e mezzo, il giocatore – che non ha mai smesso di allenarsi – sembra pronto a tornare a vestire un ruolo di primo piano nell’attacco dorico. Lo stesso che ha rivestito nelle prime 21 partite giocate in campionato, comprese le ultime due contro Gubbio e Vis Pesaro in cui, però, era davvero lontano dalla migliore condizione.

In tutto 21 presenze di cui 18 da titolare, con 7 gol realizzati finora – in evidenza le doppiette di Chiavari e contro il Pontedera –, partite che hanno messo in mostra, insieme alle sue doti di esterno dotato di ottima tecnica, anche quelle di giocatore utile alla squadra e ai compagni, come dimostrano i cinque assist.

Alessio Di Massimo è uno dei calciatori fortemente voluti, la scorsa estate, dal diesse Francesco Micciola, attaccante ritenuto assolutamente funzionale al gioco di Colavitto. Nelle stagioni precedenti solo una volta Di Massimo ha realizzato più di quanto fatto finora con l’Ancona, e precisamente nella stagione 2020-21 giocata a Catanzaro, in prestito dalla Triestina, capocannoniere della squadra con 9 gol e 4 assist in 34 presenze: un anno da assoluto protagonista, in una squadra, quel Catanzaro, che si classificò seconda insieme all’Avellino, dietro alla Ternana dei record guidata da Cristiano Lucarelli.

Nelle altre stagioni, però, dagli anni di San Benedetto (13 reti in quattro campionati) seguiti alle giovanili con la Juventus, alla scorsa stagione tra Triestina e Pistoiese (2 reti in tutto) Alessio Di Massimo non è riuscito a mettere a frutto le sue indiscutibili doti tecniche e balistiche trasformandole in gol.

La media reti di quest’anno è senza dubbio la migliore, ma anche Di Massimo, al pari di Spagnoli, ha bisogno di giocare per tornare a essere qiell’attaccante che i tifosi conoscono e apprezzano. La partita al Porta Elisa potrebbe essere la giusta occasione per rivederlo finalmente in campo, magari non dal primo minuto. Ma considerata l’assenza di Moretti – squalificato insieme a Paolucci – la sua presenza e il suo apporto potrebbero rivelarsi fondamentali.

Giuseppe Poli