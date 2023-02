Di Massimo sulla via del recupero Mister Colavitto punta su di lui

Smaltita l’amarezza di Fermo l’Ancona è tornata a lavorare al Paolinelli in vista della partita di domenica al Del Conero alle 17.30 contro l’Olbia. Tutti a disposizione di Gianluca Colavitto, ma con De Santis che sarà indisponibile per la prossima partita a causa dell’ammonizione di domenica scorsa a Fermo che ha fatto scattare la giornata di squalifica per somma di ammonizioni.

De Santis, dunque, non ci sarà, ma Colavitto spera di recuperare completamente Di Massimo che a Fermo è andato in panchina. L’attaccante teramano ha un dolore al piede sinistro a causa di un colpo rimediato in allenamento circa un mese fa, tutte le terapie cui si è sottoposto finora non hanno fatto scomparire il problema, il giocatore si sta comunque allenando, domenica era in panchina, e la società confida nel fatto che una settimana in più possa permettergli di recuperare completamente.

Un attaccante che per le sue qualità potrebbe essere determinante in questa fase del campionato, così come lo è stato in passato, d’altra parte questa squadra è stata costruita la scorsa estate proprio sulle qualità di Petrella, da una parte, e Di Massimo, dall’altra, due giocatori indispensabili all’economia del gioco di Colavitto. Con Spagnoli in crescita, anche se ancora non al meglio della condizione, con Melchiorri che a Fermo ha siglato il suo quinto centro, terzo su rigore, in quattro partite, e con Moretti che è in un ottimo momento di forma le scelte in attacco dovrebbero aumentare, per il tecnico di Pozzuoli, per il resto tutta la squadra dovrebbe essere a disposizione e permettergli, dunque, di schierare contro l’Olbia il migliore undici possibile.

All’andata a Olbia l’Ancona si impose 4-2 in una partita combattuta in cui i dorici si imposero giocando un’ottima partita, tra le migliori del girone di andata: prima il vantaggio degli isolani con Ragatzu su rigore, poi l’assist di Petrella per il gol di Moretti, e il raddoppio dello stesso Petrella su punizione con una conclusione un po’ fortunosa ma efficace, e sul finire del primo tempo il tris realizzato da Spagnoli in contropiede, sempre su invito di Petrella.

Nella ripresa con l’Olbia all’attacco alla ricerca del gol, dopo la rete dell’onnipresente Ragatzu, il definitivo 4-2 per i dorici segnato in contropiede da Spagnoli su assist di Di Massimo. Di Massimo e Petrella: due giocatori indispensabili all’economia del gioco della squadra di Colavitto, guarda caso entrambi assenti nella ripresa a Fermo.

L’Ancona ha bisogno di loro quanto del recupero completo di Spagnoli, ma anche del miglior Moretti visto in campo nelle ultime partite. Perché a Melchiorri si possono chiedere i gol, anche quelli strabilianti, ma per riuscirci c’è bisogno di una squadra che giochi al meglio insieme a lui.

g. p.