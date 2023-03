Di Quinzio tiene in ansia una Lucchese pimpante

La Lucchese ha il problema Di Quinzio, in dubbio per la gara di domenica al Porta Elisa. Mentre, infatti, il rinnovo del contratto di Tumbarello fino a giugno 2024 rappresenta il primo movimento in vista della prossima stagione, la squadra ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo contro l’Ancona. Una squadra, la Lucchese, che di solito, contro avversari che giocano e lasciano giocare, ha sempre offerto delle ottime prestazioni. Osservato speciale, tra i rossoneri, Davide Di Quinzio, l’esperto esterno d’attacco ex Pisa e Spal, tenuto a riposo a Montevarchi perché ancora alle prese con un fastidioso malanno muscolare. Il suo eventuale impiego, sia pure in corso d’opera, sarà attentamente valutato dal tecnico al termine della settimana. Il resto del gruppo è a posto fisicamente, per cui Maraia sarà ancora nelle condizioni di fare scelte ponderate, dettate soprattutto dalle condizioni psico-fisiche del gruppo. L’arbitro sarà Maria Marotta di Sapri che in questa stagione ha già diretto Entella-Imolese, Recanatese-Rimini, Pontedera-Olbia, Montevarchi-Siena e Reggiana-Fiorenzuola. Al suo fianco gli assistenti Marco Croce di Nocera Inferiore ed Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce, quarto ufficiale Mattia Mirri di Savona. La prevendita è attiva da ieri e lo sarà fino alle 19 di sabato prossimo sul circuito Go2. I tagliandi saranno disponibili solo online al link: www.go2.it digitando l’evento suddetto nell’apposito campo di richiesta. Il costo del tagliando per la curva est (settore ospiti) è di 9 euro più diritti di prevendita e spese. Per l’occasione la Lucchese ha indetto la giornata rossonera, con lo scopo di attirare al Porta Elisa a supporto della squadra il maggior numero possibile di tifosi. Ma anche l’Ancona, come sempre, avrà dalla sua parte un caloroso seguito.

g.p.