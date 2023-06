Diamond League e maglia azzurra Barontini corre verso gli obiettivi

"Con questa condizione potrebbe ambire anche a una tappa di Diamond League". Parole e musica di Fabrizio Dubbini, allenatore di Simone Barontini che nel tardo pomeriggio di martedì ha dato spettacolo sulla pista di Ostrava, nel Golden Spike, tappa Gold del Continental Tour. Secondo posto per il ‘’Baro’’ a pari merito con il britannico Elliot Giles dietro solo allo spagnolo Saul Ordonez. Coach Dubbini ha seguito la gara dal campo Conti di Ancona, davanti a un pc, spingendo idealmente il suo allievo verso l’impresa, solo sfiorata, assieme ai giovani della Stamura. "E’ un Simone in crescendo e lo dovrà essere ancora in vista del mondiale - continua il tecnico anconetano-. Ha fatto un’ottima gara, sui tempi che ci aspettavamo. Se non avesse fatto una piccola leggerezza ai 600 metri avrebbe potuto vincere la gara centrando direttamente il minimo, cosa che penso abbia nelle gambe. Dare comunque una dimostrazione di personalità in una gara così difficile e con degli avversari così quotati è tanta roba e ci dà un po’ di sicurezza in più in previsione dei mondiali". Per agosto c’è ancora tempo. Il portacolori delle Fiamme Azzurre dovrebbe disputare prossimamente un’altra gara prima di salire nuovamente in altura per un raduno a S.Moritz. "Sì, gareggerò il 7 luglio a Sotteville (piccolo comune francese nella regione della Normandia, ndr) - confida l’atleta delle fiamme Azzurre -. un meeting silver di livello leggermente inferiore a quello di Ostrava, ma sono già concentrato a quella gara. La Diamond League? Entrare in Diamond è sempre difficile spero di confermarmi su questi livelli e anzi migliorare sempre di più. Arriverà anche il mio momento per la Diamond. Che sia questa domenica o quella dopo non fa la differenza, mi basta continuare a migliorare e a fare sempre meglio".

Obiettivo Diamond, ma anche maglia azzurra sfuggita nella coppa Europa a squadre disputata nello scorso fine settimana in Polonia. "Ci speravo nella convocazione, ma rispetto la scelta della Federazione. Mi ha comunque motivato a dare anche qualcosa in più". Qualche rammarico non manca per la gara in Repubblica Ceca di martedì. "Sarebbe potuta arrivare anche la vittoria. se non avessi fatto un errore tattico ai 600 metri provando a passare un atleta all’interno. Probabilmente l’avrei vinta per quanto ce ne avevo nel finale e avrei fatto anche il personale, ma arriverà".

Tamberi. Domenica, dopo il 2,29 di Chorzow di domenica, si ripresenterà in pedana il campione olimpico Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro): a Stoccolma, tappa n.7, trova un livello tecnico ancora maggiore, vista la presenza del coreano oro mondiale indoor Woo Sang-hyeok, argento iridato all’aperto, del neozelandese Hamish Kerr con cui Gimbo ha condiviso il bronzo indoor a Belgrado 2022, dell’australiano Brandon Starc, dell’ucraino Andriy Protsenko.