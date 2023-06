Dilemma Ancona: tenere o vendere Bianconi?

Alessandro Bianconi sta vivendo una seconda parte di stagione davvero scoppiettante con la maglia del Lecco. E grazie alla squadra di Foschi, che gli ha dato maggior fiducia di quanto non ne avesse ad Ancona, sta attirando le attenzioni di molte società, anche di serie B, anche se lo scorso anno ha rinnovato il contratto che lo lega all’Ancona fino a giugno 2024. Alto 193 centimetri e cresciuto nelle file del Bologna, è arrivato ad Ancona nella passata stagione in cui ha giocato 23 partite di cui 8 da titolare: per il lungo bolognese è stata la prima vera stagione di serie C. Nel campionato appena concluso avrebbe voluto ritagliarsi più spazio, invece ha giocato 15 partite di cui 10 da titolare e poi la decisione, d’accordo con la società biancorossa, di accettare l’offerta del Lecco dove è andato in prestito nello scorso mese di gennaio. All’ombra del Resegone ha disputato sei partite di cui tre da titolare, nella regular season, dunque non certo più di quelle giocate ad Ancona. Poi, però, l’exploit nei playoff in cui ha vestito la maglia da titolare sette partite su sette, da punto fermo della squadra bluceleste e da protagonista, visto che nella sfida vinta dal Lecco a Foggia Alessandro Bianconi è stato in campo per 90’, come era già successo nelle due sfide contro il Pordenone. Una decina di minuti in meno nel doppio confronto contro il Cesena ma sempre come cardine della difesa di mister Foschi che non solo s’è guadagnata la finale ma s’è anche aggiudicata il primo round in trasferta allo Zaccheria. Il centrale di difesa, insomma, s’è ritagliato un ruolo di primo piano nella squadra lariana che domenica affronterà il Foggia nella partita di ritorno partendo dal 2-1 dell’andata in proprio favore. Per Alessandro Bianconi un’altra occasione per mettere in mostra le sue qualità: al momento il bilancio di questa stagione per lui parla di 15 partite con la maglia dell’Ancona, come detto, e 13 in totale con quella del Lecco, ma le ultime nei playoff pesano decisamente di più, perché hanno dato continuità al suo campionato e apportato anche continuità di rendimento al Lecco in un momento in cui tanti occhi dell’Italia calcistica sono puntati su queste finali. Per Bianconi, il gigante taciturno della difesa anconetana, capace di mettersi in gioco anche da mediano, come ha fatto quando era necessario, questa doppia finale è un palcoscenico su cui mostrare le sue qualità. Per la prossima stagione potrebbe tornare utile alla squadra che Francesco Micciola sta assemblando insieme al confermato Marco Donadel, ma è più facile che l’Ancona accetti le offerte che già stanno piovendo sul tavolo del diesse per lasciargli quello spazio che ha dimostrato di meritare.

Giuseppe Poli