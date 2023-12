Disfatta per la Ristopro. La squadra regge un tempo

GEMINI

93

RISTOPRO FABRIANO

67

GEMINI : Bocconcelli 7, Sebastianelli 12, Mazzucchelli 13, Caversazio 10, Lenti 21, Perin 6, Morgillo 18, Zinato, Pellicano 6, Zampieri. All. Ciocca

RISTOPRO FABRIANO: Centanni 11, Gnecchi 3, Rapini n.e., Bedin 6, Bandini 8, Negri 15, Granic 16, Giombini 8, Romagnoli n.e., Carsetti n.e. All. Grandi

Arbitri: Andretta e Nonna

Parziali: 22-23; 46-40; 76-53; 93-67

Note - Liberi: Mestre: 1320; Fabriano: 815. Tiri da due: 2240; 1339. Da tre: 1226; 724. Rimbalzi: 35 (off. 6); 39 (off. 11). Assist: 22; 15.

Fabriano, dopo la battaglia casalinga persa per un soffio contro la prima della classe, esce da Mestre con una sconfitta fin troppo pesante (93-67). Assente capitan Stanic per infortunio la squadra di coach Grandi gioca un ottimo primo tempo (46-40), poi nel terzo e quarto parziale subentra la stanchezza, si disunisce e Mestre ne approfitta per chiudere al 30’ avanti di 23(76-53). Fabriano sembra risorgere trova il -16, ma poi piano piano si spegne, i locali riprendono a fare canestro, dilagano nel finale ed escono dal parquet con un +26 e con una vittoria importante. Fabriano in partita fino a metà del terzo quarto, complice la stanchezza nel finale non riesce ad arginare le folate e la precisione degli avversari che chiudono la gara con il 51% di realizzazione.

Inizio equilibrato con Mestre che tira benissimo da 3 (45) e al 4’ è avanti di 3 (1411). Fabriano non sta a guardare difende bene e attacca il canestro con Granic (6), Negri (5) e Centanni (6) e al 7’ vola a +5 (14-19). Nel finale si va punto a punto con la Gemini che ha un sussulto, ma Fabriano resiste e chiude al 10’ avanti di 1 (22-23). Inizio secondo quarto con la Gemini che al 14’ porta il vantaggio sul +7 (36-29). Fabriano ricuce lo strappo (38-35) con la coppia Granic-Gnecchi, ma Mestre non ci sta, vola al 18’ a +11 (46-35). Sul fil di sirena una tripla di Morgillo dimezza (-6) lo svantaggio e fissa il risultato al 20’ sul 46-40.

Dopo l’intervallo Fabriano è in balia degli avversari va canestro con il contagocce resiste fino a metà del terzo quarto. L’assenza di Stanic si fa sentire, Mestre dilaga e chiude al 30’ con un +23 (76-53). Nell’ultimo quarto Fabriano trova il -16 (80-64) al 33’, ma è un fuoco di paglia perché la Gemini riprende a perforare la retina con continuità, batte gli ospiti 93-67 e interrompe la serie negativa.

Angelo Campioni