"Divergenze insanabili: mi dimetto"

"Rassegno le mie dimissioni per divergenze insanabili e inconcepibili con la dirigenza". Inizia così lo sfogo di Massimiliano Marchegiani, Momi per tutto il futsal marchigiano, direttore sportivo del Futsal Ancona (fino allo scorso anno Montesicuro Tre Colli), società impegnata nella lotta promozione nel girone D del campionato nazionale di serie B.

Dimissioni che arrivano dopo la sconfitta casalinga del Futsal Ancona con la capolista Russi. "Sono passati otto anni da quando ho cominciato a credere e a creare una società sportiva e una squadra che non solo vince ben quattro campionati in serie C2 e C1, ma fa buone stagioni in serie B. Ho messo anima, passione e tante cose materiali, e soprattutto ho vegliato e fatto tanto nonostante un lutto che avrebbe fatto abbandonare chiunque tutto all’istante, questo dimostra quanto tenessi alla squadra".

Continua: "Ho accettato scelte assurde e inconcepibili secondo la mia modesta competenza. Rassegno le mie dimissioni con esecuzione immediata. Non dovrei rendere conto a nessuno visto ciò che ho fatto, ma, dopo aver permesso di rompere un giocattolo perfetto, dico basta. Alla squadra, alla quale anche quest’anno ho dato e portato tanto in tutti i sensi, auguro il meglio e le auguro, con tre promozioni e ciò che si spende e si sacrifica, di raggiungere la serie A".

Conclude: "A fine stagione parlerò di tutto e dei motivi della mia decisione. Addio a una realtà che mi ero creata e che adesso non sento più mia".