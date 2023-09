Domani in campo per l’ennesima sfida contro il Fano

C’è un campionato alle porte in un girone difficile, ma prima la Coppa. Vigor contro Alma si ritrovano domani pomeriggio, alle 15, al "Bianchelli". Nello stesso stadio dove avevano incrociato le armi l’ultima volta. Pochi mesi fa la finale playoff l’ha vinta il Fano e ora la Vigor vuole sfruttare al meglio la prima occasione per prendersi la rivincita. Tante cose sono cambiate nel corso dell’estate, di sicuro però tutti i protagonisti hanno una gran voglia di iniziare la stagione col piede giusto. Attesa in campo e sugli spalti, ma lo spettacolo deve sempre essere sicuro. A tal proposito il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha firmato un’ordinanza che impone agli esercizi commerciali delle zone limitrofe e all’interno dello stadio di non somministrare o vendere per asporto alcolici di gradazione superiore a 5 prima delle gare. I tifosi non potranno introdurre bevande in vetro, metallo o in contenitori di plastica provvisti di tappo.