Donadel a Chiavari: "Dobbiamo giocare fino all'ultimo"

In tribuna a Chiavari a fare il tifo per la sua Ancona c’era anche il presidente e patron biancorosso Tony Tiong che prima del match ha chiarito alcuni aspetti importanti, soprattutto quello che riguarda la cessione di Pier Luigi Simonetti: "Durante i mesi scorsi abbiamo provato più volte a rinnovargli il contratto, ma Simonetti e i suoi agenti non hanno mai voluto saperne. Voleva andare assolutamente in serie B, ma non sono arrivate offerte concrete, poi in ultimo è giunta l’offerta del Benevento. E noi vogliamo giocatori motivati. Così sarebbe stato impossibile trattenerlo, avrebbe influito negativamente anche sugli altri".

Su Simonetti anche il chiarimento di Francesco Micciola: "Il ragazzo era demotivato, non voleva rinnovare il contratto, il Benevento ha insistito, Simonetti mi ha chiamato a ripetizione mentre la squadra veniva a Chiavari e io sono pagato per prendere decisioni, l’offerta era buona e io giocatori demotivati qui ad Ancona non li voglio, quindi ho fatto questa scelta perché con noi ci vuole gente con la giusta convinzione. Sono contento della scelta che abbiamo fatto, e poi abbiamo preso un giocatore forte, Coli Saco, che conoscerete durante il campionato, mancino di grande fisicità. Diamo fiducia a questi ragazzi".

Sul match il tecnico Marco Donadel: "Una risposta positiva, dobbiamo migliorare certe cose, come gli ultimi venti minuti in cui dobbiamo continuare a giocare, invece avevamo un po’ il freno a mano tirato. Ma è un processo, non si può avere la bacchetta magica, abbiamo avuto giocatori fuori importanti e ragazzi nuovi che arrivano, sapevamo che sarebbe stata difficile la gestione fisica e siamo un po’ calati nel finale anche per questo, speriamo che questi problemi non ci siano nelle prossime partite".

Qualche rammarico, forse: "Dobbiamo sempre cercare di vincere. Abbiamo un po’ subito ma non sofferto, abbiamo creato molto. E abbiamo fatto la partita che volevamo".