"Donadel, aria fresca per questa Ancona"

Federico Melchiorri sta bene ed è pronto a giocare dal primo minuto a Recanati, anche perché Spagnoli sarà squalificato, insieme a Perucchini e Martina. Melchiorri, innanzitutto come sta il gomito?

"Bene, recuperato in pieno, ho preso anche qualche colpo in allenamento, non mi pregiudica nulla, è a posto".

Cos’è cambiato con l’arrivo di Donadel nello spogliatoio dell’Ancona?

"Ha portato entusiasmo, e la vittoria ha fatto la sua parte. Ma ha avuto poco tempo per lavorare, un po’ d’aria fresca a livello mentale".

Ancona più equilibrata con la difesa di sabato scorso?

"Al di là della tattica in cui non voglio entrare troppo, il risultato dà ragione a questa difesa, non abbiamo mai rischiato nulla e in ripartenza siamo stati molto efficaci".

Dopo la partita vinta con la Reggiana s’è innescato un momento difficile. Come se lo spiega?

"Non è facile trovare una ragione, ce ne sono molte. E poi un calo è anche normale, nell’arco di un campionato, i punti che la squadra aveva già fatto non erano pochi, purtroppo quando si entra in un circolo negativo si raccoglie meno di quanto si dovrebbe, ma ormai è acqua passata".

Esiste un dualismo tra lei e Spagnoli?

"L’alternanza e la concorrenza non mi hanno mai preoccupato, con più giocatori forti la squadra è più competitiva. Sono molto felice per come ci stiamo preparando per queste partite, sicuramente l’attacco che gioca così mi entusiasma, speriamo di continuare con questa metodologia".

Finora ha fatto vedere le cose migliori al centro dell’attacco, mentre da esterno è apparso un po’ più in difficoltà.

"E’ normale, il ruolo di centravanti è il mio prediletto e quello in cui sono stato più impiegato, a livello di caratteristiche però sono più adattabile di Spagnoli e quindi il mister mi aveva messo anche come esterno. Purtroppo i risultati non ci hanno dato ragione".

L’abbraccio della squadra in mezzo al campo a fine partita contro il Rimini: ha un significato particolare?

"Significa che il gruppo c’è, che la squadra è unita, che i ragazzi si vogliono tutti bene, qualsiasi problema ci sia lo si può risolvere solo restando uniti".

Che partita sarà quella di domenica prossima?

"A Recanati non ci sarà nulla di più delle altre partite, dobbiamo concludere nel modo migliore la stagione regolare, mantenere la mente positiva per arrivare ai playoff con la giusta mentalità e nella posizione migliore. A entrambe, però, interessa vincere, sarà una partita difficile".

Come vanno questi primi mesi ad Ancona? Vuole chiudere la carriera qui?

"Le prime impressioni sono state ottime e con il passare del tempo sono solo migliorate. Chiudere ad Ancona è una cosa a cui penso già da parecchio, se dovesse capitare l’opportunità ne sarei felice".

Giuseppe Poli