Donadel, c’è l’esonero (annunciato). In panchina richiamato Colavitto: "Il progetto di Tiong non si ferma"

Esonerato Marco Donadel. La notizia era nell’aria, il nervosismo del tecnico veneto in sala stampa dopo la magra di Rimini lasciava trapelare che lui stesso sapeva di essersi giocato l’ultima chance. E la valanga di critiche e improperi su Facebook sotto alla nota con le dichiarazioni rese in sala stampa dall’allenatore uscente lasciavano capire quanto Donadel fosse effettivamente giunto al capolinea. Con una nota diffusa ieri mattina la società ha ufficializzato la sua decisione e nel pomeriggio la scelta di richiamare Colavitto. Troppo deludente il cammino dell’Ancona nelle prime nove giornate di campionato, nelle quali ha conquistato nove punti, più la sconfitta di Coppa.

L’altra sera a Rimini Donadel aveva dichiarato: "Non mi sento in discussione finché non ricevo una telefonata", la comunicazione è arrivata ieri mattina di buon ora, mentre si apprestava a dirigere l’allenamento. L’Ancona volta pagina tornando a Colavitto, convinta che sia il modo giusto per raddrizzare una stagione cominciata nel modo sbagliato. Ieri, l’amministratore delegato Roberta Nocelli è intervenuta a Radio Tua per parlare dell’avvicendamento e dare il benvenuto al ritorno del "comandante". "La scorsa settimana avevo detto che non facevamo un comunicato alla settimana, e ho anche detto altre cose, tra cui quella che la società osserva – ha spiegato l’amministratore delegato biancorosso –. La società ha studiato, cercato di capire. Gli interrogativi principali sono in capo all’area tecnica che si è espressa. Questa è la decisione che ci convince. C’è stata la possibilità di valutare anche altre figure. Ovvio che il presidente aveva il diritto che gli presentassimo anche delle altre opzioni, visto il suo impegno economico. Tra le alternative possibili con consapevolezza, s’è scelto di richiamare Colavitto. Lo abbiamo deciso per tantissimi motivi. Sappiamo che conosce l’ambiente, i suoi collaboratori, alcuni dei giocatori, ma anche delle novità che dovrà avere il tempo di conoscere, di decodificare, come dice lui. Non è una scelta dovuta al fattore economico, lo ribadisco, sarebbe denigrante nei confronti del presidente".

Sulle motivazioni del "comandante". "Colavitto è la persona giusta per risollevare l’Ancona – ha detto ancora la Nocelli –, per una serie di ragioni, senza perdere di vista quello motivazionale che è il motore di tantissime cose. L’ha contattato il direttore sportivo, poi l’ho sentito anch’io e l’ho sentito motivato, mi sembra molto positivo, quello di cui l’ambiente in questo momento ha bisogno". Il progetto Ancona va avanti, cambia solo l’allenatore della squadra: "È fallito il progetto tecnico, non il progetto Tiong. Il futuro dell’Ancona dipende dai risultati, dice Tiong, e le sue parole mettono d’accordo tutti noi. L’area tecnica si è confrontata, ha valutato tutti gli aspetti e alla fine ha proposto in modo unanime il ritorno di Colavitto. Non sono arrivati risultati convincenti, abbiamo deciso di agire. E, diversamente dalle scorse settimane, abbiamo preso questa decisione. Colavitto è l’allenatore giusto per queste sfide. E il nostro percorso resta quello programmato".

Giuseppe Poli