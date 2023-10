Donadel figlio di una società in confusione

Massaro

Donadel incontrò i giornalisti prima della partita di ritorno della sfida playoff a Lecco. Un aperitivo informale, voluto dalla società per rinsaldare i rapporti. Con chi? Probabilmente con quello che il club riteneva già l’allenatore dell’Ancona per la nuova stagione. Era il momento più alto dell’ex viola sulla panchina dell’Ancona. La squadra nei playoff aveva dimostrato carattere, sopperendo anche alle evidenti lacune tecniche che l’avevano portata a perdere la bussola nel finale di campionato. Però una cosa era certa: l’Ancona aveva cambiato pagina. Via il vecchio (Colavitto), spazio al nuovo (Donadel). L’effetto shock è durato il tempo della gara di Lecco. La società a quel punto aveva due scelte: ringraziare Donadel per aver traghettato la squadra ad un buon playoff o premiarlo. Si è scelta la seconda strada. Anche se i tifosi avrebbero preferito altro. Anzi, diciamo pure che avrebbero voluto tutti tranne Donadel a cui non si era mai perdonato il gestaccio alla curva dopo l’umiliante 4 a 0 di Recanati. La scintilla non era mai scoccata. Ma il management dell’Ancona aveva un po’ le spalle al muro. Che fare? Continuare con un tecnico giovane, emergente, che a Tiong piaceva tantissimo per le sue idee e per la sua parlantina in inglese o cambiare nuovamente guida facendo un salto nel buio? Donadel, portato a Tiong da Ripa grazie ai suoi agganci con la Fiorentina, era la scelta della nuova società. Non certo di quella "vecchia" composta da Roberta Nocelli e Francesco Micciola, che hanno però continuato a lavorare con rigore. E qui viene il bello: scegli Donadel perchè rappresenta il nuovo e poi gli dai carta bianca per fare una vera e propria epurazione di giocatori che non gli stanno a genio? L’Ancona è cambiata soprattutto grazie alle sue scelte, avallate da una parte del club e maldigerite dalla parte restante. In questa colpevole confusione, non poteva che nascere un ibrido che sa di poco. Adesso non si può più sbagliare.