Donadel ha avuto risposte positive in ritiro "Stimoli e grinta, giocano come in partita"

Il caldo non sembra impensierire troppo i biancorossi che ieri a Cingoli hanno effettuato il primo doppio allenamento del ritiro, dopo la prima seduta di lunedì pomeriggio che li ha visti anche impegnati in una partitella. Il clima, quello agonistico, sembra quello dei migliori per permettere a Marco Donadel di costruire giorno per giorno la sua squadra dall’inizio, a differenza dello scorso campionato, quando è arrivato ad aprile con due sole partite di regular season rimaste da disputare. Ora è diverso, la rosa s’è ringiovanita, i sei nuovi arrivati hanno in media meno di 22 anni, ma l’ossatura del gruppo è quella dello scorso anno. Ci sarà tanto da lavorare e l’entusiasmo sembra non mancare: "Abbiamo puntato sulla potenzialità, sulla voglia e gli stimoli e s’è visto – ha dichiarato ieri Donadel al microfono del Tgr Marche Rai –. Nella partitina s’è già notato, sembrava campionato, abbiamo dovuto fermarli". Primo giorno di ritiro e già energie e grinta da vendere, insomma, un ottimo punto di partenza per la squadra di Donadel: "Entriamo in campo sicuramente per attaccare e fare gol, come fare a livello tattico lo vedremo, cambieremo anche spesso" ha proseguito il tecnico di Conegliano. Che poi si è soffermato sulla sua voglia di vincere che vuole trasmettere alla squadra: "Quando entro in campo voglio vincere, quando inizio una partita vorrei avere quelle sensazioni che mi dicono che l’abbiamo preparata bene, di squadra, per poterci imporre. Ed eventualmente, se è stata preparata male, avere delle armi per cambiare". Donadel conclude sulla squadra e sul mercato elogiando i suoi: "Se dovessi elencare i nomi dei ragazzi che si stanno allenando… questo per dire che migliorarli non sarà facile". Un buon gruppo a disposizione, dunque, anche se in altre circostanze proprio lo stesso Donadel ha sottolineato che gli piace lavorare con i giovani proprio per il loro potenziale di crescita e di miglioramento. Finora il diesse Micciola gli ha messo a disposizione sei giovani che vantano già significative esperienze in serie C, come Agyemang, Marenco, Cella, Dutu, Energe e Nador, con cui Donadel cercherà di far fronte alle partenze dei quattro giocatori che lo scorso anno erano in prestito, Mondonico, Mezzoni, Fantoni e Brogni, più quelle di Di Massimo e Prezioso, nonché di Bianconi che, però, non era a disposizione del tecnico perché a Lecco. Squadra più giovane dello scorso anno, finora, ma anche più rodata, visto che lo scorso anno Colavitto partiva con un gruppo quasi completamente nuovo. Tutto questo non significa che la squadra sia al completo: manca almeno un laterale destro di centrocampo, ruolo in cui si può adattare anche Barnabà, per il resto molto dipenderà dalle eventuali ulteriori uscite.

Giuseppe Poli